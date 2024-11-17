Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Чайки», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Чайка»