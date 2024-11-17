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  • «Шинник» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

«Шинник» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

17 ноября 2024, 13:50
Шинник
17.11.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Чайка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
4-1-2-2-1
95
Вамбольт
27
Черный
78
Якушевич
89
Загре
2
Скворцов
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
97
Малахов
78
Куль
9
Федоров
4-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
61
Ужгин
45
Кармаев
4
Ибрагимов
78
Черняков
10
Бамматгереев
13
Янов
11
Николаев
19
Руденко
7
Хохлачев
9
Федоров
84
Кузьминых
84
Кузьминых
9
Федоров
2
Скворцов
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
2
Скворцов
78
Куль
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
78
Куль
61
Ужгин
24
Ивашин
24
Ивашин
61
Ужгин
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
19
Руденко
80
Арбузов
80
Арбузов
19
Руденко
Остались в запасе
Шинник
Чайка
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
14
Глеб Калинин
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
14
Глеб Калинин
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Шинник - Чайка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Чайки», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Чайка»

«Шинник» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Чайка Шинник
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