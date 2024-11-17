Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-2-2-1
95
Вамбольт
27
Черный
78
Якушевич
89
Загре
2
Скворцов
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
97
Малахов
78
Куль
9
Федоров
4-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
61
Ужгин
45
Кармаев
4
Ибрагимов
78
Черняков
10
Бамматгереев
13
Янов
11
Николаев
19
Руденко
7
Хохлачев
9
Федоров
84
Кузьминых
84
Кузьминых
9
Федоров
2
Скворцов
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
2
Скворцов
78
Куль
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
78
Куль
61
Ужгин
24
Ивашин
24
Ивашин
61
Ужгин
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
19
Руденко
80
Арбузов
80
Арбузов
19
Руденко
Остались в запасе
Шинник
Чайка
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
14
Глеб Калинин
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
14
Глеб Калинин
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Шинник - Чайка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Чайки», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»