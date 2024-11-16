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    • Прогноз на точный счет матча «Шинник» – «Чайка», Первая лига, 17 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Шинник» – «Чайка», Первая лига, 17 ноября 2024 года

    17 ноября на стадионе «Шинник» состоится матч между «Шинником» и «Чайкой» в рамках 19-го тура Первой лиги России. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и ожидается напряженное противостояние за важные очки.

    «Шинник»

    «Шинник» занимает 16-е место с 18 очками и борется за сохранение места в лиге. В последних пяти играх команда проявляет нестабильность: всего 3 забитых мяча при 6 пропущенных. Лучший бомбардир команды, Василий Алейников, забил лишь 2 гола в 20 матчах, что указывает на слабую атакующую мощь. Домашнее поле также не дает больших преимуществ – поражение от «Урала» (0:2) и ничья с «Арсеналом» говорят о проблемах в организации игры. Команда стремится улучшить свои результаты, однако до сих пор этого добиться не удается.

    Последние матчи «Шинника»:

    «Чайка»

    «Чайка» занимает 7-е место с 25 очками, демонстрируя относительно хорошие результаты в текущем сезоне. Несмотря на последнее поражение от «Родины» (0:2), команда забила 8 голов в последних пяти матчах, а Владислав Руденко с 6 голами в 20 играх ведет команду вперед. «Чайка», хотя и проиграла последнюю выездную игру, в целом показывает достаточно результативный футбол. Команда уверенно играет в атаке, что было продемонстрировано в победах над «Тюменью» (3:0) и «Аланией» (3:2).

    Последние матчи «Чайки»:

    Личные встречи

    История личных встреч показывает, что противостояния между «Шинником» и «Чайкой» часто оказываются упорными. Последняя встреча в рамках Кубка России завершилась вничью (0:0), и «Шинник» одержал победу лишь в серии пенальти. В сентябре этого года команды сыграли результативную ничью (2:2). Оба соперника демонстрируют похожий уровень игры, и это создаeт предпосылки к очередному упорному матчу.

    Статистика

    «Шинник»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Чайка»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Шинник» – «Чайка»

    Ожидается упорное противостояние с небольшим количеством голов. «Шинник» испытывает проблемы с атакой, и хотя «Чайка» находится в лучшей форме, на выезде команда играет менее уверенно. Учитывая недавние очные встречи и текущее состояние команд, наиболее вероятным исходом видится ничья с минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится ничья с минимальным количеством голов.

    Рекомендация: 1:1 за 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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