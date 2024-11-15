16 ноября на Центральном стадионе в Екатеринбурге состоится матч 19-го тура российской Первой лиги, где «Урал» примет «Енисей». Обе команды подойдут к встрече с разными задачами и в различной форме: «Урал» стремится закрепиться в верхней части таблицы, тогда как «Енисей» пытается восстановить стабильность.

«Урал»

«Урал» занимает третье место в Первой лиге с 30 очками, благодаря чему они являются одними из лидеров сезона. Команда уверенно обыграла «Шинник» со счетом 2:0 в последнем туре, что продлило их беспроигрышную серию. «Урал» стабильно забивает и демонстрирует крепкую оборону: в последних пяти играх они забили семь голов (в среднем 1.4 за игру) и пропустили пять. Лучший бомбардир команды, Тимур Аюпов, с шестью голами в 20 матчах, является ключевым игроком в атаке и будет важным фактором в игре против «Енисея».

Последние матчи «Урала»:

«Енисей»

«Енисей» занимает 10-е место с 23 очками, но команда показывает нестабильные результаты, особенно на выезде. В прошлом туре они проиграли «Торпедо» со счетом 0:2, что подчеркивает их проблемы на чужом поле. В последних пяти матчах «Енисей» забил всего пять голов и пропустил семь, что указывает на уязвимость их обороны. Александр Ломакин, лучший бомбардир команды с пятью голами, будет ключевым игроком в атаке, однако ему и его партнерам будет трудно преодолеть организованную защиту «Урала».

Последние матчи «Енисея»:

Личные встречи

История личных встреч показывает, что «Урал» доминирует в противостояниях с «Енисеем». В шести из семи последних матчей против этого соперника «Урал» не проигрывал, что дает им психологическое преимущество. В сентябрьской встрече «Енисей» неожиданно обыграл «Урал» со счетом 3:0, однако игра на домашнем поле сейчас придает «Уралу» уверенности, и команда постарается воспользоваться преимуществом перед своими болельщиками.

Статистика

«Урал»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.4, пропускает – 1.0

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Урал» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

«Енисей»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.0, пропускает – 1.4

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Енисей» не выигрывает в 6 последних матчах на выезде

Прогноз на матч «Урал» – «Енисей»

С учетом текущей формы «Урала» и их стабильной игры в обороне, команда выглядит фаворитом на домашнем стадионе. «Енисей» испытывает трудности на выезде, и «Уралу», вероятно, удастся реализовать свое преимущество. Ожидается, что хозяева будут играть в атакующий футбол, но игра может быть осторожной с обеих сторон из-за плотности обороны.

Рекомендации для ставок:

Победа «Урала» – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Урала» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа «Урала» с минимальным преимуществом, предположительно 2:0.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Урала» за коэффициент 6.00.

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