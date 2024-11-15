16 ноября на Центральном стадионе в Екатеринбурге состоится матч 19-го тура российской Первой лиги, где «Урал» примет «Енисей». Обе команды подойдут к встрече с разными задачами и в различной форме: «Урал» стремится закрепиться в верхней части таблицы, тогда как «Енисей» пытается восстановить стабильность.
«Урал»
«Урал» занимает третье место в Первой лиге с 30 очками, благодаря чему они являются одними из лидеров сезона. Команда уверенно обыграла «Шинник» со счетом 2:0 в последнем туре, что продлило их беспроигрышную серию. «Урал» стабильно забивает и демонстрирует крепкую оборону: в последних пяти играх они забили семь голов (в среднем 1.4 за игру) и пропустили пять. Лучший бомбардир команды, Тимур Аюпов, с шестью голами в 20 матчах, является ключевым игроком в атаке и будет важным фактором в игре против «Енисея».
Последние матчи «Урала»:
- «Шинник» 0:2 «Урал»
- «Урал» 0:0 «Родина»
- «Балтика» 0:1 «Урал» (Кубок России)
- «Балтика» 2:1 «Урал»
- «СКА Хабаровск» 3:3 «Урал»
«Енисей»
«Енисей» занимает 10-е место с 23 очками, но команда показывает нестабильные результаты, особенно на выезде. В прошлом туре они проиграли «Торпедо» со счетом 0:2, что подчеркивает их проблемы на чужом поле. В последних пяти матчах «Енисей» забил всего пять голов и пропустил семь, что указывает на уязвимость их обороны. Александр Ломакин, лучший бомбардир команды с пятью голами, будет ключевым игроком в атаке, однако ему и его партнерам будет трудно преодолеть организованную защиту «Урала».
Последние матчи «Енисея»:
- «Торпедо» 2:0 «Енисей»
- «Енисей» 2:0 «Ротор»
- «Тюмень» 4:1 «Енисей»
- «Енисей» 1:0 «Уфа»
- «Родина» 1:1 «Енисей»
Личные встречи
История личных встреч показывает, что «Урал» доминирует в противостояниях с «Енисеем». В шести из семи последних матчей против этого соперника «Урал» не проигрывал, что дает им психологическое преимущество. В сентябрьской встрече «Енисей» неожиданно обыграл «Урал» со счетом 3:0, однако игра на домашнем поле сейчас придает «Уралу» уверенности, и команда постарается воспользоваться преимуществом перед своими болельщиками.
Статистика
«Урал»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.4, пропускает – 1.0
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- «Урал» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
«Енисей»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.0, пропускает – 1.4
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- «Енисей» не выигрывает в 6 последних матчах на выезде
Прогноз на матч «Урал» – «Енисей»
С учетом текущей формы «Урала» и их стабильной игры в обороне, команда выглядит фаворитом на домашнем стадионе. «Енисей» испытывает трудности на выезде, и «Уралу», вероятно, удастся реализовать свое преимущество. Ожидается, что хозяева будут играть в атакующий футбол, но игра может быть осторожной с обеих сторон из-за плотности обороны.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Урала» – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Урала» за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа «Урала» с минимальным преимуществом, предположительно 2:0.
Рекомендация: 2:0 в пользу «Урала» за коэффициент 6.00.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!