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  • «Урал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

«Урал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

16 ноября 2024, 14:50
Урал
16.11.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 19 тур
4 : 3
Завершен
Енисей
11' М. Бевеев 22' Д. Мишкич 71' М. Секулич 75' М. Секулич
9' А. Мазурин 40' А. Ломакин 70' А. Ломакин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Енисей
99
Родион Константинов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
3-3-3-1
71
Мамин
22
Бевеев
2
Бегич
46
Мамин
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
34
Маргасов
5
Егорычев
4
Юсупов
33
Мишкич
10
Секулич
3-1-3-3
99
Константинов
6
Рукас
25
Эмерсон
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
23
Ушатов
87
Мазурин
43
Гилязетдинов
9
Савельев
7
Чуканов
3
Гогличидзе
44
Малькевич
44
Малькевич
3
Гогличидзе
5
Егорычев
8
Аюпов
8
Аюпов
5
Егорычев
22
Бевеев
14
Железнов
14
Железнов
22
Бевеев
10
Секулич
11
Ионов
11
Ионов
10
Секулич
4
Юсупов
97
Воронов
97
Воронов
4
Юсупов
44
Тихонов
8
Канаплин
8
Канаплин
44
Тихонов
Остались в запасе
Урал
Енисей
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Урал - Енисей
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Енисея», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал»«Енисей»

«Урал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Урал
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