16.11.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 19 тур
Россия. Первая лига, 19 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
3-3-3-1
71
Мамин
22
Бевеев
2
Бегич
46
Мамин
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
34
Маргасов
5
Егорычев
4
Юсупов
33
Мишкич
10
Секулич
3-1-3-3
99
Константинов
6
Рукас
25
Эмерсон
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
23
Ушатов
87
Мазурин
43
Гилязетдинов
9
Савельев
7
Чуканов
3
Гогличидзе
44
Малькевич
44
Малькевич
3
Гогличидзе
5
Егорычев
8
Аюпов
8
Аюпов
5
Егорычев
22
Бевеев
14
Железнов
14
Железнов
22
Бевеев
10
Секулич
11
Ионов
11
Ионов
10
Секулич
4
Юсупов
97
Воронов
97
Воронов
4
Юсупов
44
Тихонов
8
Канаплин
8
Канаплин
44
Тихонов
Остались в запасе
Урал
Енисей
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Урал - Енисей
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Енисея», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Енисей»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»