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    • Прогноз на точный счет матча «Ордабасы» – «Елимай», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ордабасы» – «Елимай», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова «Ордабасы» встретится с «Елимаем» в 26-м туре Премьер-лиги Казахстана. Ожидается интересное противостояние между командами, борющимися за место в верхней части таблицы.

    Ордабасы

    «Ордабасы» подходит к матчу с серией из трех поражений подряд, что немного смущает болельщиков. Тем не менее, команда Жасура Яхшибоева, который забил 10 голов за сезон, продолжает бороться в атаке. Домашняя поддержка всегда помогает команде, и на своем поле они чаще играют результативно, забивая хотя бы один мяч в большинстве встреч.

    Последние матчи «Ордабасы»:

    • Кайрат 2:1 Ордабасы
    • Ордабасы 1:2 Женис
    • Тобол 1:0 Ордабасы
    • Кызыл-Жар 0:1 Ордабасы
    • Ордабасы 2:0 Туран

    Елимай

    «Елимай» также находится в тяжелой ситуации: команда проиграла три последних матча в лиге, несмотря на то, что обладает сильными исполнителями в атаке, такими как Никита Корзун. «Елимай» стабильно забивает, но пропускает в большинстве своих игр, что может стать решающим фактором в этом матче. В последних пяти матчах команда забила лишь четыре гола и пропустила восемь, что не лучшим образом характеризует их оборону.

    Последние матчи «Елимай»:

    • Атырау 1:0 Елимай
    • Елимай 0:3 Астана
    • Жетысу 2:0 Елимай
    • Шахтер Караганда 1:2 Елимай
    • Елимай 2:1 Тобол

    Личные встречи

    История встреч «Ордабасы» и «Елимая» в последние сезоны показывает баланс, но с небольшим преимуществом «Ордабасы» в домашних играх. Последний матч между этими командами завершился вничью 1:1, что говорит о достаточно равных силах соперников, но также указывает на высокую вероятность минимальной победы одной из команд в этом матче.

    Последние встречи:

    • Елимай 1:1 Ордабасы (28 апреля 2024)

    Статистика

    • Ордабасы: Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
    • Елимай: Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60

    Прогноз на матч «Ордабасы» – «Елимай»

    Обе команды демонстрируют проблемы в обороне и переживают не лучший период, что может привести к осторожной игре с обеих сторон. «Ордабасы» имеет небольшое преимущество на своем поле и чаще забивает дома, поэтому шансы на их победу минимальны. Ожидаем, что матч может завершиться с минимальным преимуществом хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ордабасы» – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Ордабасы» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Ордабасы» за коэффициент 6.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 13:27
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