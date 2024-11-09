10 ноября на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова «Ордабасы» встретится с «Елимаем» в 26-м туре Премьер-лиги Казахстана. Ожидается интересное противостояние между командами, борющимися за место в верхней части таблицы.

Ордабасы

«Ордабасы» подходит к матчу с серией из трех поражений подряд, что немного смущает болельщиков. Тем не менее, команда Жасура Яхшибоева, который забил 10 голов за сезон, продолжает бороться в атаке. Домашняя поддержка всегда помогает команде, и на своем поле они чаще играют результативно, забивая хотя бы один мяч в большинстве встреч.

Последние матчи «Ордабасы»:

Кайрат 2:1 Ордабасы

Ордабасы 1:2 Женис

Тобол 1:0 Ордабасы

Кызыл-Жар 0:1 Ордабасы

Ордабасы 2:0 Туран

Елимай

«Елимай» также находится в тяжелой ситуации: команда проиграла три последних матча в лиге, несмотря на то, что обладает сильными исполнителями в атаке, такими как Никита Корзун. «Елимай» стабильно забивает, но пропускает в большинстве своих игр, что может стать решающим фактором в этом матче. В последних пяти матчах команда забила лишь четыре гола и пропустила восемь, что не лучшим образом характеризует их оборону.

Последние матчи «Елимай»:

Атырау 1:0 Елимай

Елимай 0:3 Астана

Жетысу 2:0 Елимай

Шахтер Караганда 1:2 Елимай

Елимай 2:1 Тобол

Личные встречи

История встреч «Ордабасы» и «Елимая» в последние сезоны показывает баланс, но с небольшим преимуществом «Ордабасы» в домашних играх. Последний матч между этими командами завершился вничью 1:1, что говорит о достаточно равных силах соперников, но также указывает на высокую вероятность минимальной победы одной из команд в этом матче.

Последние встречи:

Елимай 1:1 Ордабасы (28 апреля 2024)

Статистика

Ордабасы: Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00 Елимай: Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Елимай»

Обе команды демонстрируют проблемы в обороне и переживают не лучший период, что может привести к осторожной игре с обеих сторон. «Ордабасы» имеет небольшое преимущество на своем поле и чаще забивает дома, поэтому шансы на их победу минимальны. Ожидаем, что матч может завершиться с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ордабасы» – коэффициент 2.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Ордабасы» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Ордабасы» за коэффициент 6.00.

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