10 ноября на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова «Ордабасы» встретится с «Елимаем» в 26-м туре Премьер-лиги Казахстана. Ожидается интересное противостояние между командами, борющимися за место в верхней части таблицы.
Ордабасы
«Ордабасы» подходит к матчу с серией из трех поражений подряд, что немного смущает болельщиков. Тем не менее, команда Жасура Яхшибоева, который забил 10 голов за сезон, продолжает бороться в атаке. Домашняя поддержка всегда помогает команде, и на своем поле они чаще играют результативно, забивая хотя бы один мяч в большинстве встреч.
Последние матчи «Ордабасы»:
- Кайрат 2:1 Ордабасы
- Ордабасы 1:2 Женис
- Тобол 1:0 Ордабасы
- Кызыл-Жар 0:1 Ордабасы
- Ордабасы 2:0 Туран
Елимай
«Елимай» также находится в тяжелой ситуации: команда проиграла три последних матча в лиге, несмотря на то, что обладает сильными исполнителями в атаке, такими как Никита Корзун. «Елимай» стабильно забивает, но пропускает в большинстве своих игр, что может стать решающим фактором в этом матче. В последних пяти матчах команда забила лишь четыре гола и пропустила восемь, что не лучшим образом характеризует их оборону.
Последние матчи «Елимай»:
- Атырау 1:0 Елимай
- Елимай 0:3 Астана
- Жетысу 2:0 Елимай
- Шахтер Караганда 1:2 Елимай
- Елимай 2:1 Тобол
Личные встречи
История встреч «Ордабасы» и «Елимая» в последние сезоны показывает баланс, но с небольшим преимуществом «Ордабасы» в домашних играх. Последний матч между этими командами завершился вничью 1:1, что говорит о достаточно равных силах соперников, но также указывает на высокую вероятность минимальной победы одной из команд в этом матче.
Последние встречи:
- Елимай 1:1 Ордабасы (28 апреля 2024)
Статистика
- Ордабасы: Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
- Елимай: Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
Прогноз на матч «Ордабасы» – «Елимай»
Обе команды демонстрируют проблемы в обороне и переживают не лучший период, что может привести к осторожной игре с обеих сторон. «Ордабасы» имеет небольшое преимущество на своем поле и чаще забивает дома, поэтому шансы на их победу минимальны. Ожидаем, что матч может завершиться с минимальным преимуществом хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ордабасы» – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Ордабасы» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Ордабасы» за коэффициент 6.00.
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