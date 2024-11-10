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  • «Ордабасы» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Ордабасы» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 10:50
Ордабасы
10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Елимай
33' И. Пластун 57' Т. Эрланов
77' И. Свиридов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
23
Майком Давид
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Ордабасы
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
89
Чина
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
3-1-3-3
1
Шайзада
5
Суюмбаев
23
Эрланов
32
Пластун
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
8
Макаренко
22
Астанов
11
Тунгышбаев
9
Исламхан
17
Умаров
4-2-1-2-1
35
Коваль
19
Габышев
3
Одеойибо
63
Сараванья
4
Пенчиков
18
Корзун
23
Давид
88
Перцух
17
Пайруз
7
Рейес
14
Машуков
11
Тунгышбаев
3
Шехович
3
Шехович
11
Тунгышбаев
22
Астанов
93
Режиналдо
93
Режиналдо
22
Астанов
17
Умаров
96
Абикен
96
Абикен
17
Умаров
29
Жарынбетов
11
Федин
11
Федин
29
Жарынбетов
19
Габышев
4
Кейлер
4
Кейлер
19
Габышев
14
Машуков
7
Муртазаев
7
Муртазаев
14
Машуков
7
Рейес
89
Чина
89
Чина
7
Рейес
88
Перцух
11
Свиридов
11
Свиридов
88
Перцух
Остались в запасе
Ордабасы
Елимай
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
Главный тренер
Кирилл Кекер
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Ордабасы - Елимай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Елимая», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Елимай»

«Ордабасы» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Ордабасы
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