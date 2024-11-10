10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
3-1-3-3
1
Шайзада
5
Суюмбаев
23
Эрланов
32
Пластун
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
8
Макаренко
22
Астанов
11
Тунгышбаев
9
Исламхан
17
Умаров
4-2-1-2-1
35
Коваль
19
Габышев
3
Одеойибо
63
Сараванья
4
Пенчиков
18
Корзун
23
Давид
88
Перцух
17
Пайруз
7
Рейес
14
Машуков
11
Тунгышбаев
3
Шехович
3
Шехович
11
Тунгышбаев
22
Астанов
93
Режиналдо
93
Режиналдо
22
Астанов
17
Умаров
96
Абикен
96
Абикен
17
Умаров
29
Жарынбетов
11
Федин
11
Федин
29
Жарынбетов
19
Габышев
4
Кейлер
4
Кейлер
19
Габышев
14
Машуков
7
Муртазаев
7
Муртазаев
14
Машуков
7
Рейес
89
Чина
89
Чина
7
Рейес
88
Перцух
11
Свиридов
11
Свиридов
88
Перцух
Остались в запасе
Ордабасы
Елимай
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
Главный тренер
Кирилл Кекер
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Ордабасы - Елимай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Елимая», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»