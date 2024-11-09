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    • Прогноз на точный счет матча «Вальядолид» – «Атлетик», Ла Лига Испании, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вальядолид» – «Атлетик», Ла Лига Испании, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Хосе Соррилья» «Вальядолид» примет «Атлетик» в рамках 13-го тура Ла Лиги. Этот матч обещает стать важной вехой для обеих команд: «Вальядолид» пытается выйти из зоны вылета, а «Атлетик» стремится закрепиться в верхней части таблицы.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» находится на 19-м месте с 8 очками, что ставит команду в зону вылета. Несмотря на низкую позицию, команда демонстрирует неплохую атакующую игру, забив 9 голов в последних пяти матчах. Лучший бомбардир «Вальядолида» Селим Амалла с 2 голами в 10 матчах является ключевым игроком атаки. Тем не менее, «Вальядолид» испытывает большие трудности в обороне, пропуская в каждом из последних шести матчей Ла Лиги, что создаeт риск перед встречей с более сильным соперником.

    Последние матчи «Вальядолида»:

    «Атлетик»

    «Атлетик» находится на 6-м месте с 19 очками и показывает стабильную игру. Команда Диего Мартинеса не проигрывает в последних трeх играх Ла Лиги, демонстрируя уверенность в обороне и результативность в атаке. Лучший бомбардир команды Ойан Сансет, забивший 5 мячей в 12 матчах, ведeт за собой нападение. За последние пять игр «Атлетик» забил 8 голов и пропустил всего 3, что делает их фаворитом предстоящей встречи. Гости демонстрируют неплохую форму как в Ла Лиге, так и в Лиге Европы, что придаeт дополнительную уверенность.

    Последние матчи «Атлетика»:

    Личные встречи

    В последних матчах «Атлетик» имеет преимущество над «Вальядолидом», одержав три победы в последних трeх играх, в каждой из которых забивал не менее двух голов. «Вальядолид» традиционно испытывает сложности против «Атлетика», и этот матч вряд ли станет исключением. Однако команда хозяев постарается использовать фактор домашнего поля и свою мотивацию избежать вылета, чтобы составить серьeзную конкуренцию.

    Последние встречи:

    • «Вальядолид» 1:3 «Атлетик»
    • «Атлетик» 2:0 «Вальядолид» (товарищеский матч)
    • «Атлетик» 3:0 «Вальядолид»
    • «Атлетик» 2:2 «Вальядолид»
    • «Вальядолид» 2:1 «Атлетик»

    Статистика

    «Вальядолид»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия матчей с пропущенными голами: 6 подряд

    «Атлетик»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия без поражений: 5 матчей

    Прогноз на матч «Вальядолид» – «Атлетик»

    С учeтом текущей формы команд, ожидается, что «Атлетик» возьмeт верх в этом матче, особенно благодаря своей сильной обороне и результативной атаке. «Вальядолид», несмотря на свою хорошую игру в атаке, страдает от проблем в обороне, что даeт «Атлетику» дополнительные шансы. Ожидается, что гости смогут воспользоваться уязвимостью хозяев и добиться минимальной победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Атлетика – коэффициент 1.95
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Атлетика» за коэффициент 1.95.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Атлетика» с результатом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетика» за 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 11:17
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