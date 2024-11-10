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  • «Вальядолид» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Вальядолид» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 19:20
Вальядолид
10.11.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
79' Р. Моро
90+4' Г. Гурусета
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
23
Ануар
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
21
Марио Мартин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
3-3-2-2
1
Хейн
35
Ба
15
Санчес
4
Торрес
2
Перес
24
Юрич
2
Роша
23
Ануар
71
Перес
14
Силла
18
Моро
4-2-3-1
13
Агирресабала
18
де Маркос
5
Альварес
4
Паредес
18
Бойро
18
Хаурегисар
6
Прадос
7
Беренгер
46
Гомес
22
Серрано
10
Уильямс
24
Юрич
15
Джемерт
15
Джемерт
24
Юрич
18
Моро
23
Месегер
23
Месегер
18
Моро
23
Ануар
10
Санчес
10
Санчес
23
Ануар
14
Силла
10
Андре
10
Андре
14
Силла
6
Прадос
6
Весга
6
Весга
6
Прадос
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
46
Гомес
25
Джало
25
Джало
46
Гомес
7
Беренгер
11
Гурусета
11
Гурусета
7
Беренгер
22
Серрано
20
Мартон
20
Мартон
22
Серрано
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетик
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Марио Мартин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Марио Мартин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вальядолид - Атлетик
4
4
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
12
Офсайды
2
3
Количество передач
288
544
Сейвы
0
2
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.61
1.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Атлетика», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид»«Атлетик»

«Вальядолид» – «Атлетик» смотреть онлайн 10 ноября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Вальядолид
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