В пятницу, 9 ноября 2024 года, в 16:30 по мск в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги пройдет матч между «Динамо» Мх и «Оренбургом».

«Динамо» Мх

«Динамо МХ» находится на 11-м месте в турнирной таблице с 12 очками после 14 матчей. У команды 2 победы, 6 ничьих и 6 поражений, разница мячей -6 (7 забито, 13 пропущено). Последние три игры:

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице с 8 очками после 14 матчей. У «Оренбурга» 1 победа, 5 ничьих и 8 поражений, разница мячей -13 (15 забито, 28 пропущено). Последние три игры:

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Оренбург»

Предстоящая встреча станет дебютной в истории противостояния команд. Махачкалинцы фаворит встречи – команда в последних матчах играет с переменным успехом, но принимает «Оренбург» на своем поле, да и в целом демонстрирует уверенную игру. «Оренбург» же пребываем в игровом кризисе. Впрочем, подстрахуемся и поставим на победу хозяев или ничью (1.37).

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