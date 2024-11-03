В воскресенье, 3 ноября, в 14-м туре РПЛ встречаются «Акрон» и «Крылья Советов». Игра состоится в Самаре, начало – в 13:00 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева находится на 9-й позиции, набрав 13 очков. «Акрон» добыл 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 17:26.

Последние результаты «Акрона»:

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» набрали 12 очков и занимают 10-е место. Подопечные Игоря Осинькина добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 12:19.

Предыдущие результаты «Крыльев Советов»:

Очные встречи

30.06.22 «Крылья Советов» – «Акрон» – 0:3;

02.05.21 «Акрон» – «Крылья Советов» – 1:2;

15.02.21 «Крылья Советов» – «Акрон» – 3:1;

07.11.20 «Крылья Советов» – «Акрон» – 3:0.

Прогноз на матч «Акрон» – «Крылья Советов»

«Акрон» последний раз побеждал в РПЛ в конце сентября, «Крылья» – в середине того же месяца. У команд есть шанс прервать неудачную серию. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.85.

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