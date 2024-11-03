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    • «Акрон» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 14 тура РПЛ, 3 ноября

    «Акрон» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 14 тура РПЛ, 3 ноября

    В воскресенье, 3 ноября, в 14-м туре РПЛ встречаются «Акрон» и «Крылья Советов». Игра состоится в Самаре, начало – в 13:00 (мск).

    «Акрон»

    Команда Заура Тедеева находится на 9-й позиции, набрав 13 очков. «Акрон» добыл 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 17:26.

    Последние результаты «Акрона»:

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» набрали 12 очков и занимают 10-е место. Подопечные Игоря Осинькина добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 12:19.

    Предыдущие результаты «Крыльев Советов»:

    • 28.10.24 «Крылья Советов» – «Краснодар» – 1:2 РПЛ;
    • 24.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» М – 3:6 Кубок России;
    • 20.10.24 «Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:2 РПЛ.

    Очные встречи

    • 30.06.22 «Крылья Советов» – «Акрон» – 0:3;
    • 02.05.21 «Акрон» – «Крылья Советов» – 1:2;
    • 15.02.21 «Крылья Советов» – «Акрон» – 3:1;
    • 07.11.20 «Крылья Советов» – «Акрон» – 3:0.

    Прогноз на матч «Акрон» – «Крылья Советов»

    «Акрон» последний раз побеждал в РПЛ в конце сентября, «Крылья» – в середине того же месяца. У команд есть шанс прервать неудачную серию. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.85.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 09:36
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