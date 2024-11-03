В раздевалке «Крыльев Советов» произошел конфликт в перерыве матча с «Акроном»

В раздевалке «Крыльев Советов» в перерыве матча 14-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2) произошел конфликт с разговором на повышенных тонах между игроками команды. При этом массовой драки удалось избежать.

По данным «Матч ТВ», с одной стороны участвовали российские футболисты, с другой – латиноамериканские во главе с Бенхамином Гарре и Томасом Галдамесом. Российских игроков не устраивал настрой легионеров и качество борьбы.