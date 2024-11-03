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    • В раздевалке «Крыльев Советов» произошел конфликт в перерыве матча с «Акроном»

    В раздевалке «Крыльев Советов» произошел конфликт в перерыве матча с «Акроном»

    В раздевалке «Крыльев Советов» в перерыве матча 14-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2) произошел конфликт с разговором на повышенных тонах между игроками команды. При этом массовой драки удалось избежать.

    По данным «Матч ТВ», с одной стороны участвовали российские футболисты, с другой – латиноамериканские во главе с Бенхамином Гарре и Томасом Галдамесом. Российских игроков не устраивал настрой легионеров и качество борьбы.

    • «Крылья Советов» набрали 12 очков после 14 матчей и занимают 12‑е место в РПЛ.
    • Безвыигрышная серия «Крыльев Советов» во всех турнирах (без учета послематчевых пенальти) достигла 9 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2024 20:51
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1730656831
    ...ну и всё, значит, пора сушить вёсла или замачивать крылья(... Отыгрались(...
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    n876
    1730660651
    В единстве сила---Пи.zдец Крылышкам.Отыгрались.
    Ответить
    FCSpartakM
    1730664083
    Зато понравился настрой двух дровосеков в обороне.
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