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    Онопко назвал событие года в российском футболе

    Тренер «Ростова» Виктор Онопко подвел итоги 2024 года. Ростовская команда ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в РПЛ.

    «Главное событие в году? К таковым могу отнести игры чемпионата и Кубка России. Меня порадовало, что даже в будние дни домашние матчи «Ростова» в кубке собирали большое количество болельщиков.

    Еще приятно, что сборная играла. Мы радовали наших болельщиков. А вообще любая игра для футболистов, особенно, когда человек вызывается в сборную – значимое событие. Для тренеров все то же самое. Игры за сборную всегда важны», – сказал Онопко.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:20
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    Комментарии (3)
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    subbotaspartak
    1734878809
    Главное событие Это не открытие, Это наш чемпионат И Онопко очень рад. Эх хвост чешуя Не согласен ... ничего!
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    Таврида
    1734879541
    Главное событие года, безусловно, это рекорд сборной по забитым мячам в матче с Брунеем(
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    Интерес
    1734880201
    Это не СОБЫТИЕ ГОДА,это просто ФАКТ!
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