Нигматуллин раскрыл причины ухода из «Спартака» в «Локомотив»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, почему в конце 1997 года он сменил «Спартак» на «Локомотив».
«У нас была конкуренция с Александром Филимоновым. То я играл, то он. Мне такой расклад не подходил. Хотелось быть первым номером.
И когда поступил звонок от Юрия Павловича Семина с приглашением от железнодорожников, Олег Иванович Романцев пошел мне на встречу и отпустил.
И я с первого же сезона в составе красно-зеленых ощутил себя в своей тарелке, заиграл и провел четыре прекрасных года», – заявил Нигматуллин.
- В 2002 году голкипер уехал в Европу, подписав контракт с «Вероной».
- Он возвращался в «Локо» летом 2003-го.