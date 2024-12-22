Нигматуллин раскрыл причины ухода из «Спартака» в «Локомотив»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, почему в конце 1997 года он сменил «Спартак» на «Локомотив».

«У нас была конкуренция с Александром Филимоновым. То я играл, то он. Мне такой расклад не подходил. Хотелось быть первым номером.

И когда поступил звонок от Юрия Павловича Семина с приглашением от железнодорожников, Олег Иванович Романцев пошел мне на встречу и отпустил.

И я с первого же сезона в составе красно-зеленых ощутил себя в своей тарелке, заиграл и провел четыре прекрасных года», – заявил Нигматуллин.