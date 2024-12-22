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    • Нигматуллин раскрыл причины ухода из «Спартака» в «Локомотив»

    Нигматуллин раскрыл причины ухода из «Спартака» в «Локомотив»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, почему в конце 1997 года он сменил «Спартак» на «Локомотив».

    «У нас была конкуренция с Александром Филимоновым. То я играл, то он. Мне такой расклад не подходил. Хотелось быть первым номером.

    И когда поступил звонок от Юрия Павловича Семина с приглашением от железнодорожников, Олег Иванович Романцев пошел мне на встречу и отпустил.

    И я с первого же сезона в составе красно-зеленых ощутил себя в своей тарелке, заиграл и провел четыре прекрасных года», – заявил Нигматуллин.

    • В 2002 году голкипер уехал в Европу, подписав контракт с «Вероной».
    • Он возвращался в «Локо» летом 2003-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Мордаванин
    1734873173
    ушастый диджей поменял корыто на тарелку ссимволикой ржд но свинь.ёй так иостался
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    R_a_i_n
    1734881633
    А потом он переехал в Италию, на пропускал кучу голов и благополучно вылетел с Вероной в серию С.
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