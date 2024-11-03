Радимов – о комичном голе Дзюбы: «Надеюсь, это действительно невысокий уровень защитника, а не нечто иное»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Владислав Радимов оценил гол форварда «Акрона» Артема Дзюбы в ворота самарцев в 14-м туре РПЛ (0:2).

«Боюсь, что, если я напишу открыто то, что думаю, меня могут осудить, поэтому попробую спрятать посыл между строк. Очень надеюсь, что действия Романа Евгеньева – это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО следствие его невысокого уровня, а не нечто иное.

Но в любом случае, очень хочу, что бы в самарской команде его не было. Независимо от того, сохранит ли работу Игорь Осинькин или будет другой тренер», – написал Радимов.