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    • Дзюба прокомментировал гол в ворота «Крыльев»: «Напугал двух защитников»

    Дзюба прокомментировал гол в ворота «Крыльев»: «Напугал двух защитников»

    Форвард «Акрона» Артем Дзюба дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (2:0). Нападающий вышел на замену во втором тайме и забил гол.

    – Мне кажется, с первой минуты мы обозначили, что номер один в этой игре. По всем показателям были быстрее, мощнее, злее. Во всех единоборствах практически. В первом тайме еще могли все завершить. «Крылья Советов» выпустили хороший ролик, а мы ответили хорошей игрой.

    – Можете вспомнить свой гол, как он получился?

    – Бака сделал длинную передачу, я напугал двух защитников, подобрал мяч. Прочитал чуть ситуацию, и все. Видел, что справа кто‑то бежал, думал покатить. Но потом подумал, что надо самому попытаться. Просто на паузе попробовал сделать черпачок. Вратарю уже ничего не оставалось.

    – По эмоциям это был особенный матч?

    – Первое дерби для нас здесь. Очень важно было победить и с точки зрения места в турнирной таблице. Огромное спасибо болельщиками. Была интересная и классная атмосфера. Мне кажется, самая шумная за все время, что я здесь. Команде браво, тренерскому штабу браво. Отдельный респект врачам, которые восстановили меня в кратчайшие сроки. Спасибо огромное за это им и всем причастным. Огромный респект еще.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2024 17:43
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    Комментарии (8)
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    1730647210
    ПРям,эпизод из легенды о "Битве слонов",когда 12 слонов Антиоха Первого пустили в бегство "армию" кельтов,вторгшихся в Малую Азию. Слон Дзюба и два несчастных,которых один вид неизвестного животного заставил ошибиться.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730647618
    Подарили Дзюбинатору мяч на ход ноги. Гыгыгы
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    VPERDIV SPARTAK
    1730654379
    Молодец рекордсмен
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    VPERDIV SPARTAK
    1730654384
    Напугал,хрюкнул по тушински, двух защитников и пробил)
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    balam
    1730657499
    истерзанное тело Азмунки явилось им
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    volgserg@mail.ru
    1730657808
    Защитники ошиблись, халявный гол.
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