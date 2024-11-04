Дзюба объяснил свои эмоции во время матча с «Крыльями Советов»

Нападающий «Акрона» Артeм Дзюба после матча 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) сказал, что соскучился по футболу.

– Как оцените свои действия при голе? Удалось воспользоваться недопониманием центральных защитников «Крыльев»?

– Наверное, да. Так получилось, что Солдатенков и Евгеньев не разобрались между собой. А я в это время уже предугадал развитие событий и понял, что произойдeт дальше. Воспользовался моментом.

Был ли соблазн откатить направо? Да, я там ждал человечка. Ждал, ждал, ждал, но потом понял, что он слишком долго бежит, нужно уже самому решать. За небольшое время быстро оценил ситуацию и технично пробил. Хорошо, что всe получилось исполнить.

– Почему у вас было так много эмоций во время матча и после него?

– Это рабочие процессы, вещи, которые нам нужно улучшать. И это нормально. В некоторых моментах я даже больше сам на себя злился и выплeскивал эмоции, потому что соскучился по футболу.

– Что сказали Волкову в моменте перед пенальти от Сергеева?

– Я сказал ему: «Ты возьмeшь этот пенальти спокойненько». Я был уверен в нeм. Серeжа Волков – это лидер, который одним своим видом запугал Ваню Сергеева.