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    Аршавин оценил работу академии «Зенита»

    Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подвел итоги года для академии петербургской команды.

    «Одновременно и грустно, и радостно. Радостно, что год все‑таки закончился, он был удачный, мне кажется, для нашей академии. Грустно, потому что те ребята, которые были с нами долгое время, покинут нас. Это традиционный вечер, который был 20 лет назад, 15, надеюсь, будет проводиться и через 50 лет в этой же академии. Хорошая традиция», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:33
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    Комментарии (5)
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    FCSpartakM
    1734879066
    Выпустили людей в молоко как всегда, которые в футбол будут учиться играть в других клубах
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    andrei-sarap-yandex
    1734879347
    плохая академия ЗЕНИТа выгнать всех или платить за результат а результата НЕТ.......СТЫД
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    Тинез Розоп
    1734879896
    Парни занимаются и мечтают попасть в Зенит. Газпром мечты не сбываются…
    Ответить
    Азбука
    1734881395
    Данные староваты от 16 октября 2020,но однако, долго искать лень. FootKey: =Не знаю, удивитесь ли вы, но первое место по количеству воспитанников, находящихся в стане элиты РПЛ, занимает петербургский #фк зенит (8 игроков).= Не шибко, но не безнадёжно.
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    PAREVG.
    1734881702
    Зачем нужна академия, если ВСЕ выпускники уходят в никуда. Шанс попасть в основную команду или в дубль близок к нулю. И пока алешенька всем руководит - ничего не изменится, так и будут покупать мартыхаев и давать им гражданство, чтобы обойти лимит.
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