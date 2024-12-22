Аршавин оценил работу академии «Зенита»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подвел итоги года для академии петербургской команды.

В академии «Зенита» прошел выпускной для игроков 2007 года рождения.

Выпускников напутствовали ветераны клуба – Аршавин, Владислав Радимов, Константин Зырянов, а также директор академии Анатолий Давыдов.

«Одновременно и грустно, и радостно. Радостно, что год все‑таки закончился, он был удачный, мне кажется, для нашей академии. Грустно, потому что те ребята, которые были с нами долгое время, покинут нас. Это традиционный вечер, который был 20 лет назад, 15, надеюсь, будет проводиться и через 50 лет в этой же академии. Хорошая традиция», – сказал Аршавин.