Россия может весной сыграть с пятой сборной Африки

Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон рассказал о возможной товарищеской встрече со сборной России.
– Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда нашла соперников на следующий год. Один из них – сборная Нигерии?
– Мы общаемся. Нам надо все рассмотреть и подождать до следующего года. Игра между сборными России и Нигерии возможна весной, но никаких документов не подписано.
Где и когда может пройти матч будет понятно только в следующем году. Если будет необходимо, то наши федерации обо всем сообщат. Пока надо ждать следующего года.
- В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- Также в 2024 году команда играла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).
- Нигерия занимает 44-е место в рейтинге ФИФА – это 5-я по силе сборная Африки.