Россия может весной сыграть с пятой сборной Африки

Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон рассказал о возможной товарищеской встрече со сборной России.

– Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда нашла соперников на следующий год. Один из них – сборная Нигерии?

– Мы общаемся. Нам надо все рассмотреть и подождать до следующего года. Игра между сборными России и Нигерии возможна весной, но никаких документов не подписано.

Где и когда может пройти матч будет понятно только в следующем году. Если будет необходимо, то наши федерации обо всем сообщат. Пока надо ждать следующего года.