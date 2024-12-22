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    Россия может весной сыграть с пятой сборной Африки

    Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон рассказал о возможной товарищеской встрече со сборной России.

    – Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда нашла соперников на следующий год. Один из них – сборная Нигерии?

    – Мы общаемся. Нам надо все рассмотреть и подождать до следующего года. Игра между сборными России и Нигерии возможна весной, но никаких документов не подписано.

    Где и когда может пройти матч будет понятно только в следующем году. Если будет необходимо, то наши федерации обо всем сообщат. Пока надо ждать следующего года.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Также в 2024 году команда играла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0).
    • Нигерия занимает 44-е место в рейтинге ФИФА – это 5-я по силе сборная Африки.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии (2)
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    Taps
    1734875873
    Кто ещё с пальмы не слазил ?
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    subbotaspartak
    1734879888
    По весне играть с пятОй, Карпин в стороне не стой, Хотели же с Европой, Опять играем с .опой. Эх хвост чешуя Славься РПЛ моя!
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