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    Дзюба уличил во лжи Романа Ротенберга

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил, за кого он болеет в российском хоккее.

    «У меня несколько форм СКА. Мне всякие презентации делали. Люблю хоккей. Постоянно наблюдаю и смотрю.

    Но, когда кто-то сказал, по-моему, Ротенберг, что я болельщик СКА, это было преувеличено. Такого никогда не было.

    За кого болею? У меня сейчас такого нет. Я за каких-то личностей больше болею. Пока был Мозякин, например, хочешь не хочешь, симпатизируешь «Металлургу».

    Очень нравится Радулов своей харизмой, как он заводит, как он даже может сделать какой-то грязный прием, чтобы встряхнуться. Мне он приятен. Саня мне по духу очень близок», – сказал Дзюба.

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    Источник: «Хороший хоккей»

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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1734880278
    ... может сделать какой-то грязный прием, чтобы встряхнуться. Мне он приятен.... И ты понятен.
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