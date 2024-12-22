Дзюба уличил во лжи Романа Ротенберга

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил, за кого он болеет в российском хоккее.

«У меня несколько форм СКА. Мне всякие презентации делали. Люблю хоккей. Постоянно наблюдаю и смотрю.

Но, когда кто-то сказал, по-моему, Ротенберг, что я болельщик СКА, это было преувеличено. Такого никогда не было.

За кого болею? У меня сейчас такого нет. Я за каких-то личностей больше болею. Пока был Мозякин, например, хочешь не хочешь, симпатизируешь «Металлургу».

Очень нравится Радулов своей харизмой, как он заводит, как он даже может сделать какой-то грязный прием, чтобы встряхнуться. Мне он приятен. Саня мне по духу очень близок», – сказал Дзюба.