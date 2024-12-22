Агент сообщил об интересе «Зенита» к двум игрокам из Южной Америки

Агент Андре Кьюри рассказал об интересе «Зенита» к своим клиентам – центральному полузащитнику «Сан-Паулу» Родриго Нестору и атакующему хавбеку «Ботафого» Джефферсону Саварино.

«Нестором и Саварино интересуется «Зенит». Допускаю, что они могут оказаться в РПЛ этой зимой», – сказал Кьюри.