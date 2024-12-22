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    • Агент сообщил об интересе «Зенита» к двум игрокам из Южной Америки

    Агент сообщил об интересе «Зенита» к двум игрокам из Южной Америки

    Агент Андре Кьюри рассказал об интересе «Зенита» к своим клиентам – центральному полузащитнику «Сан-Паулу» Родриго Нестору и атакующему хавбеку «Ботафого» Джефферсону Саварино.

    «Нестором и Саварино интересуется «Зенит». Допускаю, что они могут оказаться в РПЛ этой зимой», – сказал Кьюри.

    • В этом году 24-летний бразилец Родриго Нестор провел за «Сан-Паулу» 38 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
    • На счету 28-летнего венесуэльца Джефферсона Саварино 55 игр, 14 голов и 13 передач за «Ботафого» в 2024 году.
    • Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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