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    Канчельскис призвал терроризировать ФИФА и УЕФА

    Андрей Канчельскис порассуждал о сроках снятия санкций с российского футбола.

    Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    Прогноз Канчельскиса – отмена международного бана в 2030 году.

    «Не верю, что нас допустят в следующем году. В 2026-м чемпионат мира, и как нас тогда пустят играть в международных играх? Не может быть такого. Мы все адекватные люди и должны смотреть на происходящее.

    В 2026 году проведут чемпионат мира без нас, а в 2027-м будем надеяться на отборы. Сейчас все так быстро не делается.

    Может быть, только в 2028 году Россия попадет на Евро, и то дай Бог. Хотя все отборочные игры уже давно расписаны. Хотелось бы, чтобы нас вернули как можно скорее, но этого не получится.

    В 2028 году маленький шанс на наше возвращение, а большой шанс – 2030 год. Нам все равно надо готовиться и ждать. Нельзя заканчивать играть вовсе.

    Нужно постоянно разговаривать и терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы они нас поскорее вернули. Считаю, что 2030 год – реальность для нас», – сказал Канчельскис.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (6)
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    rash1959
    1734872883
    "террорист" уев
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    Интерес
    1734873907
    Дюков будет терроризировать?
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    Каратель помойников
    1734875045
    Я представляю,дючок терроризирует фифу..
    Ответить
    slavа0508
    1734877130
    В принципе согласен 2030 возможно . но не факт ...после завершения конфликта ещё какое то время должно пройти . а когда он завершится сам чёрт не знает ...
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    andrei-sarap-yandex
    1734879470
    СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ ДОЛЖЕН......СТРАДАЮТ ДЕТИ
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    subbotaspartak
    1734880053
    Орешником по ФИФА?
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