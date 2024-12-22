Канчельскис призвал терроризировать ФИФА и УЕФА

Андрей Канчельскис порассуждал о сроках снятия санкций с российского футбола.

Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

Прогноз Канчельскиса – отмена международного бана в 2030 году.

«Не верю, что нас допустят в следующем году. В 2026-м чемпионат мира, и как нас тогда пустят играть в международных играх? Не может быть такого. Мы все адекватные люди и должны смотреть на происходящее.

В 2026 году проведут чемпионат мира без нас, а в 2027-м будем надеяться на отборы. Сейчас все так быстро не делается.

Может быть, только в 2028 году Россия попадет на Евро, и то дай Бог. Хотя все отборочные игры уже давно расписаны. Хотелось бы, чтобы нас вернули как можно скорее, но этого не получится.

В 2028 году маленький шанс на наше возвращение, а большой шанс – 2030 год. Нам все равно надо готовиться и ждать. Нельзя заканчивать играть вовсе.

Нужно постоянно разговаривать и терроризировать ФИФА и УЕФА, чтобы они нас поскорее вернули. Считаю, что 2030 год – реальность для нас», – сказал Канчельскис.