3 ноября на стадионе «Юность» состоится матч 27-го тура Высшей лиги Беларуси, где «Сморгонь» примет «Арсенал». Обе команды находятся в сложной турнирной ситуации и нуждаются в очках, что делает предстоящую встречу важной для них.

«Сморгонь»

«Сморгонь» занимает 13-е место с 24 очками. Команда выиграла всего один из последних пяти матчей, но показала стойкость в предыдущем поединке, сыграв вничью со «Славией Мозырь» (0:0). В последних пяти играх коллектив забил 5 голов и пропустил 8, что подчеркивает их нестабильность как в атаке, так и в обороне. Кирилл Леонович, лучший бомбардир команды, продолжает быть ключевой фигурой в нападении с 8 голами в сезоне.

Последние матчи «Сморгони»:

«Арсенал»

«Арсенал» занимает 10-е место с 33 очками и переживает трудный период, проиграв три последних матча подряд. Команда пропускает в среднем по 2.40 гола за игру в последних пяти встречах, что указывает на проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды, Юрий Ловец, забил 6 голов в 26 матчах. Несмотря на серию поражений, «Арсенал» показывает упорство и готов бороться за каждое очко.

Последние матчи «Арсенала»:

Личные встречи

История очных встреч показывает уверенное преимущество «Арсенала», который побеждает в четырех последних матчах. Последняя встреча в июне 2024 года завершилась со счетом 2:0 в пользу «Арсенала».

Последние личные встречи:

Высшая лига, июнь 2024: «Арсенал» 2:0 «Сморгонь»

Товарищеский матч, январь 2023: «Арсенал» 2:0 «Сморгонь»

Кубок Беларуси, июнь 2021: «Арсенал» 2:1 «Сморгонь»

Статистика

«Сморгонь»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Арсенал»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Прогноз на матч «Сморгонь» – «Арсенал»

Обе команды находятся в кризисе и демонстрируют проблемы в защите. Учитывая статистику последних игр и очные встречи, можно ожидать матч с обилием ошибок и шансами на голы. Вероятным исходом видится ничья или минимальная победа одной из команд.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Двойной шанс: Победа «Сморгони» или ничья – коэффициент 1.60

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничья с обменом голами.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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