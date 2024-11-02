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    • Прогноз на точный счет матча «Сморгонь» – «Арсенал», Высшая лига Беларуси, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Сморгонь» – «Арсенал», Высшая лига Беларуси, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Юность» состоится матч 27-го тура Высшей лиги Беларуси, где «Сморгонь» примет «Арсенал». Обе команды находятся в сложной турнирной ситуации и нуждаются в очках, что делает предстоящую встречу важной для них.

    «Сморгонь»

    «Сморгонь» занимает 13-е место с 24 очками. Команда выиграла всего один из последних пяти матчей, но показала стойкость в предыдущем поединке, сыграв вничью со «Славией Мозырь» (0:0). В последних пяти играх коллектив забил 5 голов и пропустил 8, что подчеркивает их нестабильность как в атаке, так и в обороне. Кирилл Леонович, лучший бомбардир команды, продолжает быть ключевой фигурой в нападении с 8 голами в сезоне.

    Последние матчи «Сморгони»:

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает 10-е место с 33 очками и переживает трудный период, проиграв три последних матча подряд. Команда пропускает в среднем по 2.40 гола за игру в последних пяти встречах, что указывает на проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды, Юрий Ловец, забил 6 голов в 26 матчах. Несмотря на серию поражений, «Арсенал» показывает упорство и готов бороться за каждое очко.

    Последние матчи «Арсенала»:

    • «Динамо Минск» 2:0 «Арсенал»
    • «БАТЭ» 3:2 «Арсенал»
    • «Арсенал» 0:4 «Неман»
    • «Слуцк» 1:1 «Арсенал»
    • «Динамо Брест» 2:1 «Арсенал»

    Личные встречи

    История очных встреч показывает уверенное преимущество «Арсенала», который побеждает в четырех последних матчах. Последняя встреча в июне 2024 года завершилась со счетом 2:0 в пользу «Арсенала».

    Последние личные встречи:

    • Высшая лига, июнь 2024: «Арсенал» 2:0 «Сморгонь»
    • Товарищеский матч, январь 2023: «Арсенал» 2:0 «Сморгонь»
    • Кубок Беларуси, июнь 2021: «Арсенал» 2:1 «Сморгонь»

    Статистика

    «Сморгонь»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Арсенал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

    Прогноз на матч «Сморгонь» – «Арсенал»

    Обе команды находятся в кризисе и демонстрируют проблемы в защите. Учитывая статистику последних игр и очные встречи, можно ожидать матч с обилием ошибок и шансами на голы. Вероятным исходом видится ничья или минимальная победа одной из команд.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
    • Двойной шанс: Победа «Сморгони» или ничья – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится ничья с обменом голами.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    «Сморгонь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 12:03
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