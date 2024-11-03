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  • «Сморгонь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Сморгонь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 13:50
Сморгонь
03.11.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
57' В. Лихтин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
2
Атила
ПЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
5
Павел Селезнев
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
4-2-2-1-1
19
Азарко
44
Луцевич
3
Интсоен
72
Аскаров
50
Шалашников
30
Лихтин
66
Камара
7
Левковец
27
Гаевой
9
Леонович
19
Гиберо
3-4-1-1
1
Санько
2
Чиж
47
Годяев
72
Позняк
66
Агеев
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
99
Волков
11
Ловец
41
Лутик
9
Леонович
27
Тишко
27
Тишко
9
Леонович
27
Гаевой
2
Бамба
2
Бамба
27
Гаевой
2
Атила
5
Вегеря
5
Вегеря
2
Атила
66
Агеев
15
Бабич
15
Бабич
66
Агеев
89
Арутюнян
25
Матяш
25
Матяш
89
Арутюнян
Остались в запасе
Сморгонь
Арсенал
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
30
Артем Сороко
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Сморгонь - Арсенал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Арсенала», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Арсенал»

«Сморгонь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Сморгонь
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