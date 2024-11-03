03.11.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
4-2-2-1-1
19
Азарко
44
Луцевич
3
Интсоен
72
Аскаров
50
Шалашников
30
Лихтин
66
Камара
7
Левковец
27
Гаевой
9
Леонович
19
Гиберо
3-4-1-1
1
Санько
2
Чиж
47
Годяев
72
Позняк
66
Агеев
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
99
Волков
11
Ловец
41
Лутик
9
Леонович
27
Тишко
27
Тишко
9
Леонович
27
Гаевой
2
Бамба
2
Бамба
27
Гаевой
2
Атила
5
Вегеря
5
Вегеря
2
Атила
66
Агеев
15
Бабич
15
Бабич
66
Агеев
89
Арутюнян
25
Матяш
25
Матяш
89
Арутюнян
Остались в запасе
Сморгонь
Арсенал
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
30
Артем Сороко
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Сморгонь - Арсенал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Арсенала», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»