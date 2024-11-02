3 ноября на стадионе «Атлант» состоится матч 27-го тура Высшей лиги Беларуси, где «Нафтан» примет «Шахтер». Обе команды находятся в сложной турнирной ситуации, что делает предстоящую встречу крайне важной для обеих сторон.

«Нафтан»

«Нафтан» занимает 14-е место с 21 очком и пытается избежать зоны вылета. Команда проиграла последние три матча, пропуская много голов – в среднем по 2 за игру в последних пяти матчах. Лучшая атака команды представлена Романом Папаригой, который забил 9 голов в 27 матчах. Несмотря на это, результативность команды в целом оставляет желать лучшего.

Последние матчи «Нафтана»:

«Шахтер»

«Шахтер» замыкает турнирную таблицу, занимая 16-е место с 1 очком. Команда проиграла последние три матча и испытывает большие трудности как в обороне, так и в нападении. Однако команда забивает в последних трех матчах, что дает надежду на борьбу в предстоящем поединке. Денис Ковалевич является лучшим бомбардиром команды с 5 голами в 26 играх.

Последние матчи «Шахтера»:

Личные встречи

В предыдущих очных встречах команды играли часто вничью, и последние матчи включали как победы «Шахтера», так и ничейные результаты. Последний матч в июне 2024 года закончился ничьей 0:0.

Последние личные встречи:

Высшая лига, июнь 2024: «Шахтер» 0:0 «Нафтан»

Высшая лига, август 2023: «Нафтан» 1:1 «Шахтер»

Высшая лига, март 2023: «Шахтер» 2:1 «Нафтан»

Статистика

«Нафтан»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

«Шахтер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 1

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Нафтан» – «Шахтер»

Ожидается сложный матч с минимальным количеством голов. Обе команды испытывают проблемы в атаке, однако с учетом того, что «Шахтер» забивает в последних матчах, а «Нафтан» пропускает стабильно, можно ожидать обмен голами или минимальную победу хозяев.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Двойной шанс: Победа «Нафтана» или ничья – коэффициент 1.50

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.95.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничья или минимальная победа одной из команд.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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