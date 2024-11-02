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    • Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Шахтер», Высшая лига Беларуси, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Шахтер», Высшая лига Беларуси, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Атлант» состоится матч 27-го тура Высшей лиги Беларуси, где «Нафтан» примет «Шахтер». Обе команды находятся в сложной турнирной ситуации, что делает предстоящую встречу крайне важной для обеих сторон.

    «Нафтан»

    «Нафтан» занимает 14-е место с 21 очком и пытается избежать зоны вылета. Команда проиграла последние три матча, пропуская много голов – в среднем по 2 за игру в последних пяти матчах. Лучшая атака команды представлена Романом Папаригой, который забил 9 голов в 27 матчах. Несмотря на это, результативность команды в целом оставляет желать лучшего.

    Последние матчи «Нафтана»:

    «Шахтер»

    «Шахтер» замыкает турнирную таблицу, занимая 16-е место с 1 очком. Команда проиграла последние три матча и испытывает большие трудности как в обороне, так и в нападении. Однако команда забивает в последних трех матчах, что дает надежду на борьбу в предстоящем поединке. Денис Ковалевич является лучшим бомбардиром команды с 5 голами в 26 играх.

    Последние матчи «Шахтера»:

    Личные встречи

    В предыдущих очных встречах команды играли часто вничью, и последние матчи включали как победы «Шахтера», так и ничейные результаты. Последний матч в июне 2024 года закончился ничьей 0:0.

    Последние личные встречи:

    • Высшая лига, июнь 2024: «Шахтер» 0:0 «Нафтан»
    • Высшая лига, август 2023: «Нафтан» 1:1 «Шахтер»
    • Высшая лига, март 2023: «Шахтер» 2:1 «Нафтан»

    Статистика

    «Нафтан»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Шахтер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 1
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Нафтан» – «Шахтер»

    Ожидается сложный матч с минимальным количеством голов. Обе команды испытывают проблемы в атаке, однако с учетом того, что «Шахтер» забивает в последних матчах, а «Нафтан» пропускает стабильно, можно ожидать обмен голами или минимальную победу хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Двойной шанс: Победа «Нафтана» или ничья – коэффициент 1.50

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.95.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится ничья или минимальная победа одной из команд.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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    «Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 12:00
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