3 ноября на стадионе «Стад Океан» состоится встреча двух команд из нижней части турнирной таблицы – «Гавр» примет «Монпелье» в рамках 10-го тура Лиги 1. Оба коллектива переживают сложные времена, что придает матчу особую интригу.

«Гавр»

«Гавр» занимает 17-е место с 6 очками и явно испытывает трудности в текущем сезоне. Команда не выигрывала в шести последних матчах Лиги 1, а оборона выглядит уязвимой – в последних пяти матчах пропущено 13 голов. Несмотря на это, «Гавр» смог забить в четырех из последних пяти встреч. Абдулайе Туре с 2 голами в 9 матчах остается главным атакующим игроком команды.

Последние матчи «Гавра»:

«Монпелье»

«Монпелье» располагается на 18-м месте с 4 очками и также находится в кризисе. Команда проиграла последние четыре матча и пропускает в среднем 3.20 гола за игру. Лучшим бомбардиром клуба является Акор Адамс с 5 голами в 10 матчах. «Монпелье» имеет проблемы в обороне, пропуская во всех 15 последних играх Лиги 1.

Последние матчи «Монпелье»:

Личные встречи

История личных встреч показывает, что «Гавр» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Монпелье», но в последних двух встречах «Монпелье» оказался сильнее, включая победу 2:0 в марте 2024 года.

Последние встречи:

«Гавр» 0:2 «Монпелье» (2024)

«Монпелье» 2:2 «Гавр» (2023)

Статистика

«Гавр»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.60

Забитые голы в последних 5 играх: 1

Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

«Монпелье»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 3.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 16

Прогноз на матч «Гавр» – «Монпелье»

С учетом формы обеих команд и их проблем в обороне, ожидается открытая игра с возможностью забитых мячей с обеих сторон. «Гавр» на своем поле будет стараться воспользоваться нестабильной обороной «Монпелье».

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Ничья – коэффициент 3.60

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 13.00.