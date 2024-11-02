Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Гавр» – «Монпелье», Лига 1, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Гавр» – «Монпелье», Лига 1, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Стад Океан» состоится встреча двух команд из нижней части турнирной таблицы – «Гавр» примет «Монпелье» в рамках 10-го тура Лиги 1. Оба коллектива переживают сложные времена, что придает матчу особую интригу.

    «Гавр»

    «Гавр» занимает 17-е место с 6 очками и явно испытывает трудности в текущем сезоне. Команда не выигрывала в шести последних матчах Лиги 1, а оборона выглядит уязвимой – в последних пяти матчах пропущено 13 голов. Несмотря на это, «Гавр» смог забить в четырех из последних пяти встреч. Абдулайе Туре с 2 голами в 9 матчах остается главным атакующим игроком команды.

    Последние матчи «Гавра»:

    «Монпелье»

    «Монпелье» располагается на 18-м месте с 4 очками и также находится в кризисе. Команда проиграла последние четыре матча и пропускает в среднем 3.20 гола за игру. Лучшим бомбардиром клуба является Акор Адамс с 5 голами в 10 матчах. «Монпелье» имеет проблемы в обороне, пропуская во всех 15 последних играх Лиги 1.

    Последние матчи «Монпелье»:

    Личные встречи

    История личных встреч показывает, что «Гавр» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Монпелье», но в последних двух встречах «Монпелье» оказался сильнее, включая победу 2:0 в марте 2024 года.

    Последние встречи:

    • «Гавр» 0:2 «Монпелье» (2024)
    • «Монпелье» 2:2 «Гавр» (2023)

    Статистика

    «Гавр»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 1
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

    «Монпелье»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 3.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 16

    Прогноз на матч «Гавр» – «Монпелье»

    С учетом формы обеих команд и их проблем в обороне, ожидается открытая игра с возможностью забитых мячей с обеих сторон. «Гавр» на своем поле будет стараться воспользоваться нестабильной обороной «Монпелье».

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Ничья – коэффициент 3.60

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 13.00.

    Новости по теме
    «Гавр» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2024 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 