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    «Динамо» – «Ростов»: прогноз на матч 14 тура РПЛ, 1 ноября

    В пятницу, 1 ноября, в 14-м туре РПЛ сыграют «Динамо» Москва и «Ростов». Матч пройдет в Москве, начало – в 19:00 (мск).

    «Динамо»

    Команда Марцела Лички набрала 23 очка и находится на 5-м месте в РПЛ. Москвичи добыли 7 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 23:12.

    Последние результаты «Динамо»:

    «Ростов»

    «Ростов» набрал 13 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 16:24.

    Предыдущие результаты «Ростова»:

    Очные встречи

    • 29.03.24 «Динамо» М – «Ростов» – 1:4 РПЛ;
    • 03.09.23 «Ростов» – «Динамо» М – 1:2 РПЛ;
    • 06.11.22 «Ростов» – «Динамо» М – 2:1 РПЛ;
    • 18.10.22 «Динамо» М – «Ростов» – 3:1 Кубок России;
    • 31.08.22 «Ростов» – «Динамо» М – 2:0 Кубок России.

    Прогноз на матч «Динамо» – «Ростов»

    Обе команды весьма результативно проводят очные встречи, последние матчи и сезон в целом. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 10:05
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