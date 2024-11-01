В пятницу, 1 ноября, в 14-м туре РПЛ сыграют «Динамо» Москва и «Ростов». Матч пройдет в Москве, начало – в 19:00 (мск).
«Динамо»
Команда Марцела Лички набрала 23 очка и находится на 5-м месте в РПЛ. Москвичи добыли 7 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 23:12.
Последние результаты «Динамо»:
- 27.10.24 «Химки» – «Динамо» М – 3:4 РПЛ;
- 24.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» М – 3:6 Кубок России;
- 20.10.24 «Рубин» – «Динамо» М – 0:4.
«Ростов»
«Ростов» набрал 13 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 16:24.
Предыдущие результаты «Ростова»:
- 26.10.24 «Ростов» – «Ахмат» – 2:3 РПЛ;
- 23.10.24 «Ростов» – «Локомотив» – 2:2, пен. 7:8 Кубок России;
- 19.10.24 «Пари НН» – «Ростов» – 1:1 РПЛ.
Очные встречи
- 29.03.24 «Динамо» М – «Ростов» – 1:4 РПЛ;
- 03.09.23 «Ростов» – «Динамо» М – 1:2 РПЛ;
- 06.11.22 «Ростов» – «Динамо» М – 2:1 РПЛ;
- 18.10.22 «Динамо» М – «Ростов» – 3:1 Кубок России;
- 31.08.22 «Ростов» – «Динамо» М – 2:0 Кубок России.
Прогноз на матч «Динамо» – «Ростов»
Обе команды весьма результативно проводят очные встречи, последние матчи и сезон в целом. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.50.