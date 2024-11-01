2 ноября на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже пройдет матч, в котором «ПСЖ» примет «Ланс». Парижане стремятся упрочить лидерство, в то время как «Ланс» стремится сохранить позиции в верхней части таблицы. Игра обещает быть интересной, ведь обе команды имеют свои сильные стороны.
«ПСЖ»
Команда уверенно возглавляет турнирную таблицу с 23 очками после 9 туров. Парижане демонстрируют отличную форму: в 11 последних матчах «ПСЖ» не проигрывает. Атаку возглавляет Брэдли Барколя, забивший 8 голов в 15 матчах. «ПСЖ» – самая результативная команда Лиги 1, имеющая в активе 28 голов за 9 туров, однако их защита допускает ошибки, пропуская в среднем 1,2 гола за матч.
Последние матчи «ПСЖ»:
- «Марсель» 0:3 «ПСЖ»
- «ПСЖ» 1:1 «ПСВ»
- «ПСЖ» 4:2 «Страсбур»
- «Ницца» 1:1 «ПСЖ»
- «Арсенал» 2:0 «ПСЖ»
«Ланс»
Команда занимает 5-е место в Лиге 1, имея 14 очков. Хотя «Ланс» показывает неплохие результаты, стабильности не хватает. В последних матчах они добились нескольких побед и ничьих, в том числе над «Сент-Этьеном» и «Страсбуром». В атаке ключевым игроком является Пшемыслав Франковски с 3 голами, но в среднем команда забивает меньше, чем лидер чемпионата.
Последние матчи «Ланс»:
- «Ланс» 0:2 «Лилль»
- «Сент-Этьен» 0:2 «Ланс»
- «Страсбур» 2:2 «Ланс»
- «Ланс» 0:0 «Ницца»
- «Ренн» 1:1 «Ланс»
Личные встречи
«ПСЖ» одерживает победу в трех последних встречах против «Ланса», показывая превосходство в последних матчах. «Ланс» стабильно забивает, особенно в очных встречах, но чаще проигрывает.
Последние встречи:
- «Ланс» 0:2 «ПСЖ»
- «ПСЖ» 3:1 «Ланс»
- «ПСЖ» 3:1 «Ланс»
Статистика
«ПСЖ»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.1, пропускает – 1.2
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 18 матчей подряд
«Ланс»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.0, пропускает – 1.0
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ланс»
В этом матче «ПСЖ» выглядит фаворитом. Команда более результативна и играет дома. «Ланс» может создать трудности, но вряд ли сможет противостоять мощной атаке парижан.
Рекомендации для ставок:
- Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «ПСЖ» за коэффициент 1.50.
Прогноз на точный счет
Игра, скорее всего, завершится с победой хозяев поля, учитывая их доминирующее положение.
Рекомендация: 3:1 в пользу «ПСЖ» за 8.50.