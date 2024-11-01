Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Ланс», Лига 1, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Ланс», Лига 1, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже пройдет матч, в котором «ПСЖ» примет «Ланс». Парижане стремятся упрочить лидерство, в то время как «Ланс» стремится сохранить позиции в верхней части таблицы. Игра обещает быть интересной, ведь обе команды имеют свои сильные стороны.

    «ПСЖ»

    Команда уверенно возглавляет турнирную таблицу с 23 очками после 9 туров. Парижане демонстрируют отличную форму: в 11 последних матчах «ПСЖ» не проигрывает. Атаку возглавляет Брэдли Барколя, забивший 8 голов в 15 матчах. «ПСЖ» – самая результативная команда Лиги 1, имеющая в активе 28 голов за 9 туров, однако их защита допускает ошибки, пропуская в среднем 1,2 гола за матч.

    Последние матчи «ПСЖ»:

    «Ланс»

    Команда занимает 5-е место в Лиге 1, имея 14 очков. Хотя «Ланс» показывает неплохие результаты, стабильности не хватает. В последних матчах они добились нескольких побед и ничьих, в том числе над «Сент-Этьеном» и «Страсбуром». В атаке ключевым игроком является Пшемыслав Франковски с 3 голами, но в среднем команда забивает меньше, чем лидер чемпионата.

    Последние матчи «Ланс»:

    Личные встречи

    «ПСЖ» одерживает победу в трех последних встречах против «Ланса», показывая превосходство в последних матчах. «Ланс» стабильно забивает, особенно в очных встречах, но чаще проигрывает.

    Последние встречи:

    • «Ланс» 0:2 «ПСЖ»
    • «ПСЖ» 3:1 «Ланс»
    • «ПСЖ» 3:1 «Ланс»

    Статистика

    «ПСЖ»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.1, пропускает – 1.2
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 18 матчей подряд

    «Ланс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.0, пропускает – 1.0
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ланс»

    В этом матче «ПСЖ» выглядит фаворитом. Команда более результативна и играет дома. «Ланс» может создать трудности, но вряд ли сможет противостоять мощной атаке парижан.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «ПСЖ» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    Игра, скорее всего, завершится с победой хозяев поля, учитывая их доминирующее положение.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «ПСЖ» за 8.50.

    Новости по теме
    Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ланс» (1:0) 4
    Сафонов играет за «ПСЖ» впервые за пять недель
    «ПСЖ» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 