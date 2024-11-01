2 ноября на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже пройдет матч, в котором «ПСЖ» примет «Ланс». Парижане стремятся упрочить лидерство, в то время как «Ланс» стремится сохранить позиции в верхней части таблицы. Игра обещает быть интересной, ведь обе команды имеют свои сильные стороны.

«ПСЖ»

Команда уверенно возглавляет турнирную таблицу с 23 очками после 9 туров. Парижане демонстрируют отличную форму: в 11 последних матчах «ПСЖ» не проигрывает. Атаку возглавляет Брэдли Барколя, забивший 8 голов в 15 матчах. «ПСЖ» – самая результативная команда Лиги 1, имеющая в активе 28 голов за 9 туров, однако их защита допускает ошибки, пропуская в среднем 1,2 гола за матч.

Последние матчи «ПСЖ»:

Команда занимает 5-е место в Лиге 1, имея 14 очков. Хотя «Ланс» показывает неплохие результаты, стабильности не хватает. В последних матчах они добились нескольких побед и ничьих, в том числе над «Сент-Этьеном» и «Страсбуром». В атаке ключевым игроком является Пшемыслав Франковски с 3 голами, но в среднем команда забивает меньше, чем лидер чемпионата.

Последние матчи «Ланс»:

Личные встречи

«ПСЖ» одерживает победу в трех последних встречах против «Ланса», показывая превосходство в последних матчах. «Ланс» стабильно забивает, особенно в очных встречах, но чаще проигрывает.

Последние встречи:

«Ланс» 0:2 «ПСЖ»

«ПСЖ» 3:1 «Ланс»

«ПСЖ» 3:1 «Ланс»

Статистика

«ПСЖ»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.1, пропускает – 1.2

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 18 матчей подряд

«Ланс»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.0, пропускает – 1.0

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ланс»

В этом матче «ПСЖ» выглядит фаворитом. Команда более результативна и играет дома. «Ланс» может создать трудности, но вряд ли сможет противостоять мощной атаке парижан.

Рекомендации для ставок:

Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «ПСЖ» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

Игра, скорее всего, завершится с победой хозяев поля, учитывая их доминирующее положение.

Рекомендация: 3:1 в пользу «ПСЖ» за 8.50.