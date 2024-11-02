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    «ПСЖ» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

    ПСЖ
    02.11.2024, суббота, 19:00
    Франция. Лига 1, 10 тур
    1 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Ланс
    4' У. Дембеле
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    ПСЖ
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    25
    Нуну Мендеш
    ЛЗ
    51
    Вильям Пачо
    ЦЗ
    5
    Маркиньос
    (К) ЦЗ
    2
    Ашраф Хакими
    ПЗ
    17
    Витинья
    ЦП
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    87
    Жоау Невеш
    АП
    29
    Брэдли Барколя
    ЛВ
    10
    Усман Дембеле
    ПВ
    11
    Марко Асенсио
    ПВ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Ланс
    30
    Брис Самба
    (К) ВР
    13
    Джоаннер Чавес
    ЛЗ
    3
    Дейвер Машадо
    ЛЗ
    4
    Кевин Дансо
    ЦЗ
    24
    Жонатан Гради
    ЦЗ
    25
    Абдукодир Хусанов
    ЦЗ
    18
    Анди Диуф
    ЦП
    28
    Адриен Томассон
    АП
    21
    Анасс Зарури
    ЛВ
    8
    М'Бала Нзола
    ЦФ
    7
    Флориан Сотока
    ЦФ
    Главный тренер
    Уилл Стилл
    ПСЖ
    1
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    33
    Варрен Заир-Эмери
    ОП
    24
    Сенни Маюлу
    АП
    19
    Ли Кан Ин
    АП
    14
    Десир Дуэ
    АП
    23
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    Ланс
    16
    Коффи Куаку
    ВР
    20
    Маланг Сарр
    ЦЗ
    34
    Том Пуйи
    ОП
    23
    Нил Эль-Айнауи
    ЦП
    26
    Нампалис Менди
    ЦП
    15
    Hamzat Ojediran
    ЦП
    10
    Давид Кошта
    АП
    29
    Пшемыслав Франковски
    ЛВ
    36
    Реми Лабе Ласкари
    ЦФ
    4-2-3-1
    39
    Сафонов
    25
    Мендеш
    51
    Пачо
    5
    Маркиньос
    2
    Хакими
    17
    Витинья
    8
    Руис
    29
    Барколя
    87
    Невеш
    11
    Асенсио
    10
    Дембеле
    3-2-1-2-2
    30
    Самба
    4
    Дансо
    24
    Гради
    25
    Хусанов
    13
    Чавес
    3
    Машадо
    18
    Диуф
    28
    Томассон
    21
    Зарури
    7
    Сотока
    8
    Нзола
    8
    Руис
    33
    Заир-Эмери
    33
    Заир-Эмери
    8
    Руис
    10
    Дембеле
    19
    Кан Ин
    19
    Кан Ин
    10
    Дембеле
    11
    Асенсио
    14
    Дуэ
    14
    Дуэ
    11
    Асенсио
    24
    Гради
    20
    Сарр
    20
    Сарр
    24
    Гради
    28
    Томассон
    23
    Эль-Айнауи
    23
    Эль-Айнауи
    28
    Томассон
    7
    Сотока
    15
    15
    7
    Сотока
    18
    Диуф
    10
    Кошта
    10
    Кошта
    18
    Диуф
    21
    Зарури
    36
    Лабе Ласкари
    36
    Лабе Ласкари
    21
    Зарури
    Остались в запасе
    ПСЖ
    Ланс
    1
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    24
    Сенни Маюлу
    АП
    23
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    16
    Коффи Куаку
    ВР
    34
    Том Пуйи
    ОП
    26
    Нампалис Менди
    ЦП
    29
    Пшемыслав Франковски
    ЛВ
    Главный тренер
    Уилл Стилл
    Остались в запасе
    1
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    24
    Сенни Маюлу
    АП
    23
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    Остались в запасе
    16
    Коффи Куаку
    ВР
    34
    Том Пуйи
    ОП
    26
    Нампалис Менди
    ЦП
    29
    Пшемыслав Франковски
    ЛВ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Главный тренер
    Уилл Стилл
    Статистика матча ПСЖ - Ланс
    1
    1
    5
    Всего ударов по воротам
    18
    13
    Удары в створ
    8
    2
    Владение мячом %
    68
    32
    Красные карточки
    0
    1
    Желтые карточки
    1
    5
    Угловые удары
    7
    4
    Нарушения
    3
    20
    Офсайды
    2
    3
    Количество передач
    702
    319
    Сейвы
    2
    7
    Точность передач %
    88
    78
    Удары мимо ворот
    5
    6
    Блокированные удары
    5
    5
    Удары из пределов штрафной
    13
    11
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    2
    xG (ожидаемые голы)
    2.65
    0.82
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ланса», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ланс»

    «ПСЖ» – «Ланс» смотреть онлайн 2 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 18:50
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