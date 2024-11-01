2 ноября на стадионе «Сити Граунд» «Ноттингем Форест» примет «Вест Хэм» в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся улучшить свои позиции, что обещает зрителям напряженное и интригующее противостояние.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» занимает 7-е место с 16 очками и подходит к игре с хорошей серией, не проигрывая в последних трех матчах чемпионата. Крис Вуд, главный бомбардир команды, демонстрирует отличную форму, забив 7 голов в 9 играх. На домашнем стадионе «Ноттингем» всегда показывает уверенную игру и умеет создавать моменты. Успешное выступление в последних турах и поддержка болельщиков делают команду серьезным соперником.
Последние матчи «Ноттингем Форест»:
- «Лестер» 1:3 «Ноттингем Форест»
- «Ноттингем Форест» 1:0 «Кристал Пэлас»
- «Челси» 1:1 «Ноттингем Форест»
- «Ноттингем Форест» 0:1 «Фулхэм»
- «Брайтон» 2:2 «Ноттингем Форест»
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» находится на 13-й позиции с 11 очками и демонстрирует непредсказуемую игру. Команда ярко провела прошлый матч, одержав победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1). Джеррод Боуэн, ведущий форвард «Вест Хэма», забил 4 мяча и является ключевым игроком в атаке. Однако нестабильность в обороне вызывает опасения: «Вест Хэм» пропускает в каждом из последних восьми матчей, что может сыграть против них на выезде.
Последние матчи «Вест Хэма»:
- «Вест Хэм» 2:1 «Манчестер Юнайтед»
- «Тоттенхэм» 4:1 «Вест Хэм»
- «Вест Хэм» 4:1 «Ипсвич»
- «Брентфорд» 1:1 «Вест Хэм»
- «Ливерпуль» 5:1 «Вест Хэм»
Личные встречи
Последние встречи показывают преимущество «Ноттингем Форест» в играх на своем поле, где они победили «Вест Хэм» в трех последних домашних матчах. Однако в общем счете «Вест Хэм» чаще добивался успеха, особенно в матчах, проходящих на их территории. Примечательно, что команды регулярно обмениваются голами, что добавляет динамики в их встречи.
Последние встречи:
- «Ноттингем Форест» 2:0 «Вест Хэм»
- «Вест Хэм» 3:2 «Ноттингем Форест»
- «Вест Хэм» 4:0 «Ноттингем Форест»
Статистика
«Ноттингем Форест»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
- Забивает в 3 последних матчах
- Победы в 3 из последних 4 домашних матчей
«Вест Хэм»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.40
- Пропускает в 8 последних матчах
- Забивает в последних 5 играх
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»
Ожидается открытая и результативная игра, учитывая атакующие способности обеих команд и уязвимости в защите. «Ноттингем Форест» будет мотивирован продлить свою удачную серию, особенно на домашнем стадионе, а «Вест Хэм» попытается продемонстрировать свою эффективность в атаке, но защита может подвести.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Победа «Ноттингем Форест» с форой (0) – коэффициент 1.90
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.
Прогноз на точный счет
Вероятный исход – победа «Ноттингем Форест» с результатом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ноттингем Форест» за 8.50.