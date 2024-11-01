2 ноября на стадионе «Сити Граунд» «Ноттингем Форест» примет «Вест Хэм» в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся улучшить свои позиции, что обещает зрителям напряженное и интригующее противостояние.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» занимает 7-е место с 16 очками и подходит к игре с хорошей серией, не проигрывая в последних трех матчах чемпионата. Крис Вуд, главный бомбардир команды, демонстрирует отличную форму, забив 7 голов в 9 играх. На домашнем стадионе «Ноттингем» всегда показывает уверенную игру и умеет создавать моменты. Успешное выступление в последних турах и поддержка болельщиков делают команду серьезным соперником.

Последние матчи «Ноттингем Форест»:

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» находится на 13-й позиции с 11 очками и демонстрирует непредсказуемую игру. Команда ярко провела прошлый матч, одержав победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1). Джеррод Боуэн, ведущий форвард «Вест Хэма», забил 4 мяча и является ключевым игроком в атаке. Однако нестабильность в обороне вызывает опасения: «Вест Хэм» пропускает в каждом из последних восьми матчей, что может сыграть против них на выезде.

Последние матчи «Вест Хэма»:

Личные встречи

Последние встречи показывают преимущество «Ноттингем Форест» в играх на своем поле, где они победили «Вест Хэм» в трех последних домашних матчах. Однако в общем счете «Вест Хэм» чаще добивался успеха, особенно в матчах, проходящих на их территории. Примечательно, что команды регулярно обмениваются голами, что добавляет динамики в их встречи.

Последние встречи:

«Ноттингем Форест» 2:0 «Вест Хэм»

«Вест Хэм» 3:2 «Ноттингем Форест»

«Вест Хэм» 4:0 «Ноттингем Форест»

Статистика

«Ноттингем Форест»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забивает в 3 последних матчах

Победы в 3 из последних 4 домашних матчей

«Вест Хэм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.40

Пропускает в 8 последних матчах

Забивает в последних 5 играх

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»

Ожидается открытая и результативная игра, учитывая атакующие способности обеих команд и уязвимости в защите. «Ноттингем Форест» будет мотивирован продлить свою удачную серию, особенно на домашнем стадионе, а «Вест Хэм» попытается продемонстрировать свою эффективность в атаке, но защита может подвести.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Ноттингем Форест» с форой (0) – коэффициент 1.90

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.

Прогноз на точный счет

Вероятный исход – победа «Ноттингем Форест» с результатом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ноттингем Форест» за 8.50.