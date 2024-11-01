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    • Прогноз на точный счет матча «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм», Премьер-лига, 02 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм», Премьер-лига, 02 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Сити Граунд» «Ноттингем Форест» примет «Вест Хэм» в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся улучшить свои позиции, что обещает зрителям напряженное и интригующее противостояние.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» занимает 7-е место с 16 очками и подходит к игре с хорошей серией, не проигрывая в последних трех матчах чемпионата. Крис Вуд, главный бомбардир команды, демонстрирует отличную форму, забив 7 голов в 9 играх. На домашнем стадионе «Ноттингем» всегда показывает уверенную игру и умеет создавать моменты. Успешное выступление в последних турах и поддержка болельщиков делают команду серьезным соперником.

    Последние матчи «Ноттингем Форест»:

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» находится на 13-й позиции с 11 очками и демонстрирует непредсказуемую игру. Команда ярко провела прошлый матч, одержав победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1). Джеррод Боуэн, ведущий форвард «Вест Хэма», забил 4 мяча и является ключевым игроком в атаке. Однако нестабильность в обороне вызывает опасения: «Вест Хэм» пропускает в каждом из последних восьми матчей, что может сыграть против них на выезде.

    Последние матчи «Вест Хэма»:

    Личные встречи

    Последние встречи показывают преимущество «Ноттингем Форест» в играх на своем поле, где они победили «Вест Хэм» в трех последних домашних матчах. Однако в общем счете «Вест Хэм» чаще добивался успеха, особенно в матчах, проходящих на их территории. Примечательно, что команды регулярно обмениваются голами, что добавляет динамики в их встречи.

    Последние встречи:

    • «Ноттингем Форест» 2:0 «Вест Хэм»
    • «Вест Хэм» 3:2 «Ноттингем Форест»
    • «Вест Хэм» 4:0 «Ноттингем Форест»

    Статистика

    «Ноттингем Форест»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
    • Забивает в 3 последних матчах
    • Победы в 3 из последних 4 домашних матчей

    «Вест Хэм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.40
    • Пропускает в 8 последних матчах
    • Забивает в последних 5 играх

    Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»

    Ожидается открытая и результативная игра, учитывая атакующие способности обеих команд и уязвимости в защите. «Ноттингем Форест» будет мотивирован продлить свою удачную серию, особенно на домашнем стадионе, а «Вест Хэм» попытается продемонстрировать свою эффективность в атаке, но защита может подвести.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Победа «Ноттингем Форест» с форой (0) – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    Вероятный исход – победа «Ноттингем Форест» с результатом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ноттингем Форест» за 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 10:39
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