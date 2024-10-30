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  • Губерниев оценил реакцию комментаторов на слова Карпина: «Показали, что его критика отчасти справедлива»

Губерниев оценил реакцию комментаторов на слова Карпина: «Показали, что его критика отчасти справедлива»

30 октября 2024, 12:05
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о реакции футбольных коллег на высказывания главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, недовольного их работой.

«Во-первых, комментаторы футбольные, которых я всячески поддерживаю, потому что они очень ранимые и тонкие натуры, показали, что критика Карпина отчасти справедлива. В противном случае они бы не стали обращать внимания.

Например, вот я делаю свою работу – и не обращаю внимания на людей, которые занимаются огульной критикой. Мало того, что таких людей можно пересчитать по пальцам одной руки, потому что со мной вся страна.

Я же по улицам хожу, много летаю, путешествую, общаюсь с людьми, и люди принимают мою работу всецело. И равнодушных нет. А когда критикует кто-то, если критика здравая, я прислушиваюсь к ней, и делаю по-своему, и не иду на поводу у людей, меняя концепции своих эфиров.

Поэтому в данной ситуации мне кажется, что мои коллеги лишний раз показали, что Карпин их сильно задел, взволновал и, может быть, отчасти прав. Исходя из ответной реакции.

Если ребята так отреагировали, конечно, на пользу пошло. Они же во всяком случае стали делать ровно то, что от них некоторым образом просили. Хотя на самом деле никто у них ничего не просил», – написал Губерниев.

  • Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
  • Также специалист привел в пример работу комментаторов в Испании: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит».
  • В ответ во время 13-го тура РПЛ Георгий Черданцев и Роман Трушечкин прокомментировали несколько минут в матчах ЦСКА – «Факел» и «Ростов»«Ахмат» в стиле «наррадор».
  • Константин Генич сделал несколько ироничных отсылок в кубковом матче «Краснодара» с «Пари НН».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
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alex1951
1730282099
Любая чепуховина обсасывается по сто раз.... Да мало ли ,кто на дню чего не говорит,так ,что все надо публиковать? .....Ьуря в стакане воды... И еще . Как же нам тут обойтись без Великага Гуру -Губернатора-Губерниева,он всем затычкам -Затычка,такай вот каламбур))))
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