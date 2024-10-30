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Радимов объяснил, почему «Динамо» не станет чемпионом

30 октября 2024, 01:00
3

Владислав Радимов считает, что «Динамо» в этом сезоне не выиграет РПЛ.

  • В чемпионате-2023/24 москвичи упустили титул в последнем туре, потерпев поражение от «Краснодара».
  • В текущем розыгрыше динамовцы набрали 26 очков в 13 турах и идут на 4-м месте.
  • Отставание от лидера – 7 баллов.

«Что касается «Динамо», ну, понятно, что атакующая линия хорошая, и против команды, которая плохо обороняется, забили четыре. Но с такой игрой в обороне стать чемпионом не получится.

Мне понравился Фомин, как он выглядел, на самом деле. Может быть, Фомин способен стать лидером, которого так и нет. Тюкавин какой-то в последнее время аморфный стал. Хотя Фомин тоже больно спокойный.

А иностранцы, когда забивают голы, то забивают на игру, начинают красоваться на поле, и это стоит голов. Ну, хорошо, здесь выиграли. А в других матчах лишились очков. И в таблице уже отстают далеко», – сказал Радимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Радимов Владислав
Комментарии (3)
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neim
1730249907
Ну ты Буланов прям капитан очевидность ! ))).
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Garrincha58
1730270907
Радимов, а объясни нам тупым почему Зенит не станет чемпионом? А тут и дурачку понятно чемпионом станет Краснодар
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FCSpartakM
1730283397
Фомину как раз яиц не хватает, чтобы стать лидером
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