Радимов объяснил, почему «Динамо» не станет чемпионом

Владислав Радимов считает, что «Динамо» в этом сезоне не выиграет РПЛ.

В чемпионате-2023/24 москвичи упустили титул в последнем туре, потерпев поражение от «Краснодара».

В текущем розыгрыше динамовцы набрали 26 очков в 13 турах и идут на 4-м месте.

Отставание от лидера – 7 баллов.

«Что касается «Динамо», ну, понятно, что атакующая линия хорошая, и против команды, которая плохо обороняется, забили четыре. Но с такой игрой в обороне стать чемпионом не получится.

Мне понравился Фомин, как он выглядел, на самом деле. Может быть, Фомин способен стать лидером, которого так и нет. Тюкавин какой-то в последнее время аморфный стал. Хотя Фомин тоже больно спокойный.

А иностранцы, когда забивают голы, то забивают на игру, начинают красоваться на поле, и это стоит голов. Ну, хорошо, здесь выиграли. А в других матчах лишились очков. И в таблице уже отстают далеко», – сказал Радимов.