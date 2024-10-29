Павлюченко – о бразильцах в сборной России: «Лучше проигрывать, но своими футболистами»

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко высказался против натурализации легионеров для национальной команды.

«Когда Ари вызвали в сборную, тогда меня вообще накрыло! Вы че, издеваетесь?! У нас 150 миллионов в стране!

Вратарь Гилерме – бразилец, ему тоже дали паспорт, тоже вызвали в сборную. Ну вы че?! Да лучше проигрывать, но своими футболистами», – считает Павлюченко.