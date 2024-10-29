Гвардиола оценил решение «Реала» проигнорировать церемонию «Золотого мяча»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поведение «Реала», проигнорировавшего церемонию вручения «Золотого мяча».

Фаворитом до вчерашнего дня считался Винисиус Жуниор.

В итоге награду отдали Родри.

Когда стало известно о победе испанца, вся делегация «Реала» отменила поездку в Париж на церемонию.

«Это их дело. Если они хотят поздравить [победителя] – это нормально. Если нет – это тоже нормально.

Мы не собираемся осуждать другие клубы», – сказал Гвардиола.