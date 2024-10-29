Букмекеры определили фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2025 году

Новый обладатель «Золотого мяча» Родри не входит даже в десятку главных претендентов на получение этой награды в 2025 году.

Так считают букмекеры. Они поставили на первое место в списке фаворитов Винисиуса Жуниора, занявшего второе место в прошедшем голосовании.