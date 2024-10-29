Букмекеры определили фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2025 году

Новый обладатель «Золотого мяча» Родри не входит даже в десятку главных претендентов на получение этой награды в 2025 году.
Так считают букмекеры. Они поставили на первое место в списке фаворитов Винисиуса Жуниора, занявшего второе место в прошедшем голосовании.
- 1. Винисиус – 5.00
- 2. Килиан Мбаппе – 5.50
- 3. Эрлинг Холанд – 6.00
- 4. Ламин Ямаль – 9.00
- 5. Джуд Беллингем – 10.00
- 6. Роберт Левандовски – 13.00
- 7-8. Мохамед Салах – 21.00
- 7-8. Гарри Кейн – 21.00
- 9-10. Коул Палмер – 26.00
- 9-10. Фил Фоден – 26.00
Источник: Спортс’’