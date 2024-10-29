Гвардиола прокомментировал вручение «Золотого мяча» Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об итогах голосования за обладателя «Золотого мяча».

Награду вручили полузащитнику «Ман Сити» Родри.

2-е место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который до вчерашнего дня считался главным фаворитом.

В 2024 году Родри выиграл АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании.

Винисиус стал победителем Лиги чемпионов, Примеры, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

«Конечно, если бы Винисиус выиграл, это было бы более чем заслуженно.

То же самое было с Эрлингом Холандом в прошлом сезоне, когда он не выиграл. Он был на церемонии и поздравил Лионеля Месси, а затем вернулся и попробовал снова в следующем сезоне.

Это событие должно быть радостью, люди должны принять результаты.

Как клуб мы рады, что Родри стал первым игроком «Манчестер Сити», который выиграл эту награду.

Это как [победа] в АПЛ и Лиге чемпионов. Мы гордимся», – заявил Гвардиола.