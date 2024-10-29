Гвардиола прокомментировал вручение «Золотого мяча» Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об итогах голосования за обладателя «Золотого мяча».
- Награду вручили полузащитнику «Ман Сити» Родри.
- 2-е место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который до вчерашнего дня считался главным фаворитом.
- В 2024 году Родри выиграл АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании.
- Винисиус стал победителем Лиги чемпионов, Примеры, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.
«Конечно, если бы Винисиус выиграл, это было бы более чем заслуженно.
То же самое было с Эрлингом Холандом в прошлом сезоне, когда он не выиграл. Он был на церемонии и поздравил Лионеля Месси, а затем вернулся и попробовал снова в следующем сезоне.
Это событие должно быть радостью, люди должны принять результаты.
Как клуб мы рады, что Родри стал первым игроком «Манчестер Сити», который выиграл эту награду.
Это как [победа] в АПЛ и Лиге чемпионов. Мы гордимся», – заявил Гвардиола.
Источник: BBC