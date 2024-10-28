Агент Селюк назвал архитекторов успеха «Локомотива»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, чья работа способствовала результатам «Локомотива» в этом сезоне.

Москвичи набрали 28 очков в 13 турах РПЛ.

Отставание от лидеров – 2 балла.

Накануне «Локо» отобрал очки у «Зенита» в Петербурге – 1:1.

«В «Локомотиве» появились Батраков, Раков и другие молодые, которые делают погоду.

Спасибо Борису Ротенбергу, который разогнал всю коррупционную систему, мы видим результат. Игроки теперь не только от одного агента. Сейчас происходит конкуренция.

«Локомотив» развивается, молодeжь играет, всe супер, аплодисменты. Два года назад Ротенберг возглавил молодeжный департамент клуба. И что мы видим? Семь человек из молодeжки пришли в главную команду. Это заслуга Борис Ротенберга и тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым.

Галактионов грамотно работает с молодeжью, просто молодец. Сейчас не найти таких хороших российских тренеров. Очень правильное направление выбрал «Локомотив».

Глава скаутской службы Литвинов тоже делает много, грамотный специалист», – заявил Селюк.