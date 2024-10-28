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Агент Селюк назвал архитекторов успеха «Локомотива»

28 октября 2024, 17:57
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, чья работа способствовала результатам «Локомотива» в этом сезоне.

  • Москвичи набрали 28 очков в 13 турах РПЛ.
  • Отставание от лидеров – 2 балла.
  • Накануне «Локо» отобрал очки у «Зенита» в Петербурге – 1:1.

«В «Локомотиве» появились Батраков, Раков и другие молодые, которые делают погоду.

Спасибо Борису Ротенбергу, который разогнал всю коррупционную систему, мы видим результат. Игроки теперь не только от одного агента. Сейчас происходит конкуренция.

«Локомотив» развивается, молодeжь играет, всe супер, аплодисменты. Два года назад Ротенберг возглавил молодeжный департамент клуба. И что мы видим? Семь человек из молодeжки пришли в главную команду. Это заслуга Борис Ротенберга и тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым.

Галактионов грамотно работает с молодeжью, просто молодец. Сейчас не найти таких хороших российских тренеров. Очень правильное направление выбрал «Локомотив».

Глава скаутской службы Литвинов тоже делает много, грамотный специалист», – заявил Селюк.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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Desma
1730131105
В коем веке соглашусь с Селюком. Молодец Галактионов, пока радует команда своей игрой.
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FCSpartakM
1730139753
Какой успех локомотива? Быть в тройке. Чем это разительно лучше прошлого года? не факт , что в тройке еще будут. Какая молодежь делает погоду там за исключением Батракова? Вчера 1 игрок моложе 21 года у локо был в старте. Можно сюда добавить Пиню. У нас принято как всегда считать молодыми игроков до 25 лет, когда в Европе это уже давно сформировавшийся футболист. И все понимают, что такое развитие неизбежно из-за невозможности покупать футболистов. Денег нет. Тут можно отметить, что не берут свободными сбитых летчиков ,как кони
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vadikrew
1730192294
Главный архитектор успеха это Глушенков, своим уходом он внес большой вклад..
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