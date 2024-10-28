Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра состоится 28 октября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Галдамес, Мендес, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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