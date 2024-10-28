Осинькин высказался о поражении «Крыльев» от «Краснодара»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара».
- Самарцы дома уступили со счетом 1:2.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Крылья» после 13 туров идут на 10-м месте в чемпионате России.
– Можно сказать, что гол Кордобы мог надломить вашу команду?
– Конечно. Мы не очень довольны, как мы играли, но мы не позволяли «Краснодару» создавать моменты. В целом, хорошо играли, в быстрых атаках могли бы быть увереннее и лучше.
– Какие выводы можно сделать после этого поражения?
– Мы хотели победить, не считаю, что мы неправильно как‑то планировали игру. Однако, чтобы выигрывать у такой команды, нужно, чтобы такие невероятные голы Кордобы не влетали в наши ворота.
Источник: «Матч ТВ»