Осинькин высказался о поражении «Крыльев» от «Краснодара»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара».

Самарцы дома уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Крылья» после 13 туров идут на 10-м месте в чемпионате России.

– Можно сказать, что гол Кордобы мог надломить вашу команду?

– Конечно. Мы не очень довольны, как мы играли, но мы не позволяли «Краснодару» создавать моменты. В целом, хорошо играли, в быстрых атаках могли бы быть увереннее и лучше.

– Какие выводы можно сделать после этого поражения?

– Мы хотели победить, не считаю, что мы неправильно как‑то планировали игру. Однако, чтобы выигрывать у такой команды, нужно, чтобы такие невероятные голы Кордобы не влетали в наши ворота.