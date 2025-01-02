Глушаков ответил, попадет ли «Спартак» в топ-3 РПЛ по итогам сезона

Бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова спросили, попадет ли команда в тройку РПЛ по итогам сезона.

– Ваш прогноз: в 2025 году «Спартак» станет чемпионом?

– Сложно говорить, плотность в турнирной таблице серьезная – хорошие команды борются за чемпионство. Могу сказать так: «Спартак» точно будет в тройке по итогам сезона.

Футбол – игра непредсказуемая, может, начнут сейчас ехать к нам качественные легионеры, возможно, у «Спартака» появится талант, как у «Локомотива» Алексей Батраков.