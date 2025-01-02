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    • Глушаков ответил, попадет ли «Спартак» в топ-3 РПЛ по итогам сезона

    Глушаков ответил, попадет ли «Спартак» в топ-3 РПЛ по итогам сезона

    Бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова спросили, попадет ли команда в тройку РПЛ по итогам сезона.

    – Ваш прогноз: в 2025 году «Спартак» станет чемпионом?

    – Сложно говорить, плотность в турнирной таблице серьезная – хорошие команды борются за чемпионство. Могу сказать так: «Спартак» точно будет в тройке по итогам сезона.

    Футбол – игра непредсказуемая, может, начнут сейчас ехать к нам качественные легионеры, возможно, у «Спартака» появится талант, как у «Локомотива» Алексей Батраков.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 2 очка.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.01.2025 21:26
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    Комментарии (3)
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    БеZуМныЙ
    1735842839
    Пальцем в опу попадут шестёрочные.
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    VPERDIV SPARTAK
    1735846446
    Даже алкаш и старый Сектант не верит в чемпионство недоклуба! Специалиста по договорнякам и давлению на судейский корпус
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