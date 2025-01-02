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    Амарал одним словом описал трансфер Барко в «Спартак»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о переходе Эсекьеля Барко в московский клуб.

    • Полузащитника купили в июле у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
    • Он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

    «Для Барко потребовался мой приезд в Аргентину. Я провел около двух недель в Буэнос-Айресе, чтобы не только убедить игрока, но и переговорить и убедить «Ривер Плейт», чтобы они продали футболиста, которого они также ценили.

    Трансфер Барко в конечном итоге оказался чудом. Он лучший игрок «Спартака» и чемпионата России. Благодаря своему таланту, целеустремленности, индивидуальности и характеру он обязательно поможет клубу достичь более высоких целей.

    Почему переход стал чудом? Во-первых, потому что он уже играл за такой клуб, как «Ривер Плейт», который, наряду с «Бокой», является одним из двух крупнейших в Аргентине.

    У него уже была значительная зарплата, а также поступали предложения из других клубов, которые предлагали ему больше денег.

    Возможно, решающую роль сыграла связь, которую мне удалось установить с ним, и его желание играть за «Спартак» и тренера Станковича», – объяснил Амарал.

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    Источник: Sport24

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    02.01.2025 22:22
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    NewLife
    1735846599
    Браво !
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    WE ARE FOR PETER
    1735847869
    Купили неликвид за народные деньги и довольны
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    ПалкоВводецъ007
    1735848266
    Поматросит и бросит ноунейм.
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