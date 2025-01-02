Амарал одним словом описал трансфер Барко в «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о переходе Эсекьеля Барко в московский клуб.

Полузащитника купили в июле у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.

Он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

«Для Барко потребовался мой приезд в Аргентину. Я провел около двух недель в Буэнос-Айресе, чтобы не только убедить игрока, но и переговорить и убедить «Ривер Плейт», чтобы они продали футболиста, которого они также ценили.

Трансфер Барко в конечном итоге оказался чудом. Он лучший игрок «Спартака» и чемпионата России. Благодаря своему таланту, целеустремленности, индивидуальности и характеру он обязательно поможет клубу достичь более высоких целей.

Почему переход стал чудом? Во-первых, потому что он уже играл за такой клуб, как «Ривер Плейт», который, наряду с «Бокой», является одним из двух крупнейших в Аргентине.

У него уже была значительная зарплата, а также поступали предложения из других клубов, которые предлагали ему больше денег.

Возможно, решающую роль сыграла связь, которую мне удалось установить с ним, и его желание играть за «Спартак» и тренера Станковича», – объяснил Амарал.