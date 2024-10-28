Смирнов: «Сборная России превращается в проходной двор и теряет смысл существования»

Юрист и агент Антон Смирнов недоволен расширенным списком сборной России на ноябрьский сбор.
- 15 ноября Россия сыграет с Брунеем, 19 ноября – с Сирией.
«Когда в сборную вызываются посторонние игроки, того не заслуживающие, сборная превращается в проходной двор и теряет смысл своего существования.
За что в сборную вызваны Горшков, Караваев, Морозов, Солдатенков, Бабкин, Пруцев, Кривцов, Глебов, Антон Миранчук, Чалов?» – написал Смирнов.
- Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.
- Главный тренер Валерий Карпин в команде с 2021 года.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова