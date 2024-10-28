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  • Смирнов: «Сборная России превращается в проходной двор и теряет смысл существования»

Смирнов: «Сборная России превращается в проходной двор и теряет смысл существования»

28 октября 2024, 13:06
13

Юрист и агент Антон Смирнов недоволен расширенным списком сборной России на ноябрьский сбор.

  • 15 ноября Россия сыграет с Брунеем, 19 ноября – с Сирией.

«Когда в сборную вызываются посторонние игроки, того не заслуживающие, сборная превращается в проходной двор и теряет смысл своего существования.

За что в сборную вызваны Горшков, Караваев, Морозов, Солдатенков, Бабкин, Пруцев, Кривцов, Глебов, Антон Миранчук, Чалов?» – написал Смирнов.

  • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.
  • Главный тренер Валерий Карпин в команде с 2021 года.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (13)
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VVM1964
1730110528
Когда Сборная России проводит только товарищеские матчи и с такими соперниками, смысл её существования теряется и подавно !!! (((...
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DOCTOR PENALTY
1730111076
Насчёт Караваева, Кривцова и Глебова зря. (
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ScarlettOgusania
1730111364
по большей части в сборную вызваны игроки по "блату" для поднятия их стоимости на трансферном рынке, чтобы Глебова можно было "сватать" условно в Спартак за 10 лимонов или такого же Осипенко примерно за тот же ценник - бесценные игроки, играли за сборную с самим Вьетнамом (на стадионе отеля) и Брунеем (на "огороде" стадиона в Волгограде)...
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Красногвардейчик
1730112876
Сейчас такое время, что плевать кого вызывает Пудель, да и ему всё равно, он деньги похоже просто начал отбивать что в сборной что в Ростове
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sochi-2013
1730118377
Алло, земляк, ты спал несколько лет? Превращается. Она им уже давно стала. В Голландии красный фонарь, а тут красная тряпочка!
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Cleaner
1730118462
Пока сборную России не допустят до официальных соревнований, у нее НЕТ СМЫСЛА СУЩЕСТВОВАНИЯ...(((
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"supermax"
1730118583
Отмывка бабок чем не смысл... Иначе уже в Азию бы стремились уйти... Надоел такой футбол без международки
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АЛЕКС 58
1730122355
Какой тренер,такая и сборная...а точнее,СБРОД!
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k611
1730124474
Были бы официальные игры такого бы не было
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FCSpartakM
1730124625
К этому списку еще игроков 5 можно добавить. Те же игроки ахмата. и если по Садулаеву ладно, он там лучший игрок, то как можно вызывать защитника, когда команда в подвале идет?
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