Смирнов: «Сборная России превращается в проходной двор и теряет смысл существования»

Юрист и агент Антон Смирнов недоволен расширенным списком сборной России на ноябрьский сбор.

15 ноября Россия сыграет с Брунеем, 19 ноября – с Сирией.

«Когда в сборную вызываются посторонние игроки, того не заслуживающие, сборная превращается в проходной двор и теряет смысл своего существования.

За что в сборную вызваны Горшков, Караваев, Морозов, Солдатенков, Бабкин, Пруцев, Кривцов, Глебов, Антон Миранчук, Чалов?» – написал Смирнов.