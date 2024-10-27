Генич рассказал, что его удивило в Эль Класико

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от матча 11-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной».

Мадридцы дома проиграли со счетом 0:4.

Это крупнейшее поражение «Реала» от «Барсы» за 2,5 года.

Лидирующие в чемпионате каталонцы оторвались на 6 очков.

«Я в шоке от окончательного результата. Я в шоке, что так перевернулась игра во втором тайме, но ещe и в шоке, что «Барселона» могла забить гораздо больше.

Поэтому, наверное, «Реал» как-то верил в свою неуязвимость, что, даже если они пропустят, они всe равно включат какие-то дополнительные там обороты, форсаж и во втором тайме добавят.

Но, мне кажется, замена Френки де Йонга во втором тайме настолько успокоила «Барселону» в середине, настолько они легко и свободно стали мяч контролировать, что Ханси Флик действительно переиграл, что-то там поднастроил правильно», – сказал Генич.