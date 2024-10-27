Винисиус поспорил с судьей во время Эль Класико

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор был недоволен решением арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса в ходе воскресного матча с «Барселоной».
Судья на 79-й минуте показал желтую карточку бразильцу за наступ на пятку Педри.
Винисиус пожаловался рефери, что это лишь его первое нарушение, после чего закричал: «Ты всегда такой! Всегда так делаешь!»
- «Реал» дома проиграл «Барсе» со счетом 0:4.
- Мадридцы отстали от лидера чемпионата на 6 очков.
- У Винисиуса во время Эль Класико была стычка с Гави.
Источник: AS