Гол Промеса, поход Дугласа Сантоса в военкомат, разгром «Реала» и другие новости

Ростовская область избавится от части акций «Ростова».
«МЮ» в целях экономии попросил «Манчестер Сити» доставить своих игроков на церемонию «Золотого мяча».
Радимов назвал экс-арбитра РПЛ, который его обматерил на поле.
Дуглас Сантос пройдет медкомиссию в военкомате и станет рядовым ВС РФ.
Промес забил победный гол за «Юнайтед» в дебютном матче.
Стало известно о миллионном бонусе, который «Спартак» может получить от «Зенита» за трансфер Соболева.
«Спартак» ограничил игроков в передвижении.
РПЛ. «Ахмат» победил впервые в сезоне, обыграв в гостях «Ростов» (3:2).
Карпину посоветовали подать в отставку.
На «Матч ТВ» ответили Карпину на критику комментаторов: «У нас больше 10 ТЭФИ, у критикующего за это время 0 трофеев».
Примера. «Барселона» унизила «Реал» (4:0) с помощью дубля Левандовского и оторвалась на 6 очков.