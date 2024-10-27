Гол Промеса, поход Дугласа Сантоса в военкомат, разгром «Реала» и другие новости

Ростовская область избавится от части акций «Ростова».

«МЮ» в целях экономии попросил «Манчестер Сити» доставить своих игроков на церемонию «Золотого мяча».

Радимов назвал экс-арбитра РПЛ, который его обматерил на поле.

Дуглас Сантос пройдет медкомиссию в военкомате и станет рядовым ВС РФ.

Промес забил победный гол за «Юнайтед» в дебютном матче.

Стало известно о миллионном бонусе, который «Спартак» может получить от «Зенита» за трансфер Соболева.

«Спартак» ограничил игроков в передвижении.

РПЛ. «Ахмат» победил впервые в сезоне, обыграв в гостях «Ростов» (3:2).

Карпину посоветовали подать в отставку.

На «Матч ТВ» ответили Карпину на критику комментаторов: «У нас больше 10 ТЭФИ, у критикующего за это время 0 трофеев».

Примера. «Барселона» унизила «Реал» (4:0) с помощью дубля Левандовского и оторвалась на 6 очков.