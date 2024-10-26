Ростовская область избавится от части акций «Ростова»

Правительство Ростовской области решило продать на аукционе часть акций «Ростова».

«Приватизацию 25,99 процента акций акционерного общества Футбольный клуб «Ростов» планируется осуществить путем продажи на аукционе», – сказано в законопроекте региона.

Решение принято из-за желания сократить госсобственность, не приносящую доходов. При этом у Ростовской области остается блокирующий пакет акций «Ростова» в количестве 25 процентов + 1 акция.