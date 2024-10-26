Бундеслига. «Аугсбург» одержал волевую победу над «Боруссией Д» (2:1) благодаря дублю Клод-Мориса

В матче 8-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» дома победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1.
Счет в матче открыли гости – на 4-й минуте отличился Дониелл Мален. Хозяева сравняли счет на 25-й минуте. Гол забил Алексис Клод-Морис. На 50-й минуте француз еще раз поразил ворота дортмундцев и принес победу «Аугсбургу».
Клуб из Баварии поднялся на 11-е место в Бундеслиге с 10 очками после 8 матчей. «Боруссия» идет 7-й с 13 баллами.
Германия. Бундеслига. 8-й тур
Аугсбург – Боруссия Д – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Мален, 4; 1:1 – Клод-Морис, 25; 2:1 – Клод-Морис, 50.
Удаление: нет – Кабар, 90+9.
Источник: «Бомбардир»