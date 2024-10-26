Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Ахмат». Игра состоится 26 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ханкич, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Мохебби, Роналдо, Саравия, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Ибишев, Гандри, Уткин, Исмаэл, Садулаев, Камило, Самородов.

Главный тренер: Сергей Ташуев

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