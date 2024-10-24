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    • Расходы клубов РПЛ на трансферы этим летом оказались самыми высокими за 5 лет

    Расходы клубов РПЛ на трансферы этим летом оказались самыми высокими за 5 лет

    В прошедшее трансферное окно клубы РПЛ потратили 131 миллион 617 тысяч евро – наивысший результат за последние пять летних окон.

    Согласно отчету о деталях первого регистрационного периода сезона-2024/25, команды заработали на трансферах 84 миллиона 450 тысяч евро. Больше за последние 5 лет было летом 2023 года (126 миллионов 980 тысяч) и летом 2021-го (101 миллионов 943 тысячи).

    Самыми дорогими игроками в летнее трансферное окно стали центральные нападающие и атакующие полузащитники – они стоили в среднем по 2 миллиона 43 тысячи евро. Дешевле всего обходилось подписание вратарей – в среднем 608 тысяч евро.

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1729781334
    Пир во время чумы...
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    7:1
    1729783242
    летом 2023 продали малкома, отсюда и цифра такая.
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