Расходы клубов РПЛ на трансферы этим летом оказались самыми высокими за 5 лет

В прошедшее трансферное окно клубы РПЛ потратили 131 миллион 617 тысяч евро – наивысший результат за последние пять летних окон.

Согласно отчету о деталях первого регистрационного периода сезона-2024/25, команды заработали на трансферах 84 миллиона 450 тысяч евро. Больше за последние 5 лет было летом 2023 года (126 миллионов 980 тысяч) и летом 2021-го (101 миллионов 943 тысячи).

Самыми дорогими игроками в летнее трансферное окно стали центральные нападающие и атакующие полузащитники – они стоили в среднем по 2 миллиона 43 тысячи евро. Дешевле всего обходилось подписание вратарей – в среднем 608 тысяч евро.