25 октября 2024 года на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится матч 9-го тура Серии А, в котором «Торино» примет «Комо». Обе команды стремятся вернуться к победам и улучшить свои позиции в турнирной таблице, что добавляет интригу предстоящей встрече.

«Торино»

«Торино» занимает 9-е место с 11 очками после 8 туров. Несмотря на серию из трех поражений, команда стабильно забивает в последних играх. Лучший бомбардир команды – Дуван Сапата с 4 голами в 9 матчах. За последние пять игр «Торино» забил 10 голов, но также пропустил 13, что указывает на проблемы в обороне. Средний показатель пропущенных мячей за матч составляет 2.60.

Последние матчи «Торино»:

«Комо»

«Комо» занимает 14-е место с 9 очками после 8 туров. Команда показывает прогресс, стабильно забивая в последних пяти матчах, но продолжает испытывать проблемы в обороне, пропуская в каждом из последних девяти матчей. Патрик Кутроне, лучший бомбардир команды с 5 голами, стабильно выступает в атаке. Средний показатель забитых и пропущенных голов за последние пять игр составляет 2.00 гола за матч.

Последние матчи «Комо»:

Личные встречи

Последние личные встречи команд проходили давно, с момента последнего матча прошло более 20 лет. В предыдущих встречах преимущество находилось на стороне «Торино», который одержал победу в двух из последних четырех матчей.

Последние встречи:

«Торино» 1:0 «Комо» (23.02.2004)

«Комо» 0:2 «Торино» (20.09.2003)

«Комо» 1:0 «Торино» (24.05.2003)

«Торино» 0:0 «Комо» (19.01.2003)

Статистика

«Торино»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов

2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

«Комо»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

1 победа, 3 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Торино» – «Комо»

Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, можно ожидать результативный и напряженный матч. «Торино» будет стремиться прервать серию поражений, используя преимущество домашнего поля, а «Комо» постарается воспользоваться слабостью обороны хозяев. Оба клуба имеют потенциал для забитых голов, что делает возможным прогноз на результативную игру с участием обеих команд.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Победа «Торино» – коэффициент 2.30

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Исходя из атакующего потенциала обеих команд и слабой обороны, наиболее вероятным исходом видится победа «Торино» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Торино» за 8.50.