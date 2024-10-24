25 октября 2024 года на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится матч 9-го тура Серии А, в котором «Торино» примет «Комо». Обе команды стремятся вернуться к победам и улучшить свои позиции в турнирной таблице, что добавляет интригу предстоящей встрече.
«Торино»
«Торино» занимает 9-е место с 11 очками после 8 туров. Несмотря на серию из трех поражений, команда стабильно забивает в последних играх. Лучший бомбардир команды – Дуван Сапата с 4 голами в 9 матчах. За последние пять игр «Торино» забил 10 голов, но также пропустил 13, что указывает на проблемы в обороне. Средний показатель пропущенных мячей за матч составляет 2.60.
Последние матчи «Торино»:
- «Кальяри» 3:2 «Торино»
- «Интер» 3:2 «Торино»
- «Торино» 2:3 «Лацио»
- «Торино» 1:2 «Эмполи» (Кубок)
- «Верона» 2:3 «Торино»
«Комо»
«Комо» занимает 14-е место с 9 очками после 8 туров. Команда показывает прогресс, стабильно забивая в последних пяти матчах, но продолжает испытывать проблемы в обороне, пропуская в каждом из последних девяти матчей. Патрик Кутроне, лучший бомбардир команды с 5 голами, стабильно выступает в атаке. Средний показатель забитых и пропущенных голов за последние пять игр составляет 2.00 гола за матч.
Последние матчи «Комо»:
- «Комо» 1:1 «Парма»
- «Наполи» 3:1 «Комо»
- «Комо» 3:2 «Верона»
- «Аталанта» 2:3 «Комо»
- «Комо» 2:2 «Болонья»
Личные встречи
Последние личные встречи команд проходили давно, с момента последнего матча прошло более 20 лет. В предыдущих встречах преимущество находилось на стороне «Торино», который одержал победу в двух из последних четырех матчей.
Последние встречи:
- «Торино» 1:0 «Комо» (23.02.2004)
- «Комо» 0:2 «Торино» (20.09.2003)
- «Комо» 1:0 «Торино» (24.05.2003)
- «Торино» 0:0 «Комо» (19.01.2003)
Статистика
«Торино»
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов
- 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах
«Комо»
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
- 1 победа, 3 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Торино» – «Комо»
Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, можно ожидать результативный и напряженный матч. «Торино» будет стремиться прервать серию поражений, используя преимущество домашнего поля, а «Комо» постарается воспользоваться слабостью обороны хозяев. Оба клуба имеют потенциал для забитых голов, что делает возможным прогноз на результативную игру с участием обеих команд.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Победа «Торино» – коэффициент 2.30
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Исходя из атакующего потенциала обеих команд и слабой обороны, наиболее вероятным исходом видится победа «Торино» с минимальным перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Торино» за 8.50.