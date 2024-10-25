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  • «Торино» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

«Торино» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

25 октября 2024, 20:35
Торино
25.10.2024, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Комо
75' А. Нджи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
17
Карол Линетти
(К) ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Че Адамс
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
(К) ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
25
Алиу Нджи
ЦФ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Милинкович-Савич
6
Валюкевич
3
Марипан
23
Коко
25
Масина
19
Лазаро
17
Линетти
21
Риччи
10
Влашич
19
Санабрия
19
Адамс
4-1-2-2-1
25
Аудеро
13
Доссена
18
Гольданига
2
Кемпф
5
Морено
21
Перроне
6
Роберто
10
Пас
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
25
Масина
2
Дембеле
2
Дембеле
25
Масина
6
Валюкевич
23
Войвода
23
Войвода
6
Валюкевич
10
Влашич
61
Тамез
61
Тамез
10
Влашич
19
Санабрия
66
Гинейтис
66
Гинейтис
19
Санабрия
17
Линетти
25
Нджи
25
Нджи
17
Линетти
10
Пас
36
Маццителли
36
Маццителли
10
Пас
6
Роберто
23
Браунедер
23
Браунедер
6
Роберто
7
Стрефецца
7
Да Кунья
7
Да Кунья
7
Стрефецца
5
Морено
11
Белотти
11
Белотти
5
Морено
Остались в запасе
Торино
Комо
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Торино - Комо
3
3
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
13
12
Офсайды
3
1
Количество передач
278
628
Сейвы
6
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Комо», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Комо»

«Торино» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Торино
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