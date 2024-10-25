25.10.2024, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
3-2-2-1-2
32
Милинкович-Савич
6
Валюкевич
3
Марипан
23
Коко
25
Масина
19
Лазаро
17
Линетти
21
Риччи
10
Влашич
19
Санабрия
19
Адамс
4-1-2-2-1
25
Аудеро
13
Доссена
18
Гольданига
2
Кемпф
5
Морено
21
Перроне
6
Роберто
10
Пас
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
25
Масина
2
Дембеле
2
Дембеле
25
Масина
6
Валюкевич
23
Войвода
23
Войвода
6
Валюкевич
10
Влашич
61
Тамез
61
Тамез
10
Влашич
19
Санабрия
66
Гинейтис
66
Гинейтис
19
Санабрия
17
Линетти
25
Нджи
25
Нджи
17
Линетти
10
Пас
36
Маццителли
36
Маццителли
10
Пас
6
Роберто
23
Браунедер
23
Браунедер
6
Роберто
7
Стрефецца
7
Да Кунья
7
Да Кунья
7
Стрефецца
5
Морено
11
Белотти
11
Белотти
5
Морено
Остались в запасе
Торино
Комо
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Торино - Комо
3
3
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
13
12
Офсайды
3
1
Количество передач
278
628
Сейвы
6
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Комо», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»